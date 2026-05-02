ONU pide una investigación «pronta y exhaustiva» sobre asesinato de magistrado en Bolivia

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La Paz, 1 may (EFE).- La Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Bolivia condenó este viernes el asesinato del magistrado Víctor Hugo Claure, miembro del Tribunal Agroambiental (TA), y pidió que se efectúe una investigación «pronta y exhaustiva» para identificar a los responsables del crimen.

La ONU manifestó en un comunicado «su condena ante el asesinato» de Claure, que era decano del TA, y envió condolencias a la familia y colegas del juez.

«Hacemos un llamado a la investigación pronta y exhaustiva. Es imperativo que se identifique y sancione a todos los responsables de este crimen», señaló el organismo.

También expresó su solidaridad al órgano Judicial «y a todos los que trabajan incansablemente por un sistema de justicia justo e imparcial» y afirmó su «compromiso de seguir acompañando» al Estado boliviano en el «fortalecimiento de sus instituciones, la promoción de la paz y seguridad» y la «protección de los derechos humanos».

El jueves en la noche, Claure fue acribillado por un desconocido en la ciudad oriental de Santa Cruz, adonde llegó junto con otros jueces y funcionarios del poder Judicial para asistir a un evento de ese órgano, cuya sede está en Sucre, la capital constitucional de Bolivia.

Según las investigaciones preliminares, el magistrado retornaba a su alojamiento, tras asistir a una cena, en un taxi compartido con una funcionaria judicial a la que primero acompañó hasta su domicilio.

Cuando la funcionaria se disponía a pagar por el servicio de transporte, fueron interceptados por dos hombres que iban en una motocicleta, uno de los cuales se bajó de la misma y acribilló a Claure, quien se encontraba en el asiento delantero del taxi, explicó el comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, coronel David Gómez.

Una de las hipótesis que maneja la Policía es que el móvil del crimen es «un problema de tierras», porque Claure «habría emitido algún tipo de resolución referente a la posesión o al aprovechamiento de algunas tierras» en el oriente boliviano, indicó el jefe policial.

Tras este suceso, la Policía activó «cápsulas de seguridad» para proteger a otros 13 altos magistrados que también se encontraban en Santa Cruz y el Ministerio Público conformó una comisión para investigar el hecho.

Claure era un abogado especializado en temas agrarios y fue elegido magistrado del TA en los comicios judiciales efectuados en 2024.

Su cuerpo fue trasladado esta jornada a Cochabamba, su región natal en el centro del país, donde será enterrado.

El crimen causó conmoción y reacciones de indignación sobre todo en el órgano Judicial, cuyos altos tribunales pidieron a la Fiscalía actuar con «celeridad» para identificar a los autores.

En una declaración a los medios en Cochabamba, el presidente boliviano, Rodrigo Paz, calificó de «horroroso» el crimen y expresó su solidaridad con la familia de Claure.

Paz afirmó que pidió a las instancias de seguridad que brinden «todas las garantías al sistema judicial» e instó a esperar los resultados de la investigación para evitar «especulaciones» sobre el caso. EFE

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