Oposición húngara condena vídeo de campaña del partido de Orbán que simula una ejecución

Budapest, 20 feb (EFE).- Un vídeo de campaña creado con IA por el gobernante partido ultranacionalista húngaro Fidesz, que recrea la ejecución de un soldado mientras su hija lo espera llorando en casa, está causando controversia y críticas de la oposición, que lidera las encuestas ante las elecciones de abril en Hungría.

El líder de la oposición, Péter Magyar, condenó el jueves la publicación del vídeo en Facebook, con el que el partido del primer ministro Viktor Orbán insinúa las intenciones bélicas de la UE y del partido Tisza, que encabeza todos los sondeos por delante de Fidesz.

«Con este vídeo, Fidesz ha traspasado todos los límites. Lo que Orbán y su partido acaban de hacer es pisotear las normas humanas y morales más básicas», dijo Magyar al pedir la retirada del vídeo y «disculpas de inmediato a todos los húngaros».

En la explicación del breve vídeo de unos 30 segundos, el partido de Orbán asegura que la ejecución es «solo una pesadilla, pero Bruselas se prepara para convertirla en realidad… No corramos riesgos. ¡Fidesz es la opción segura!».

La publicación se inscribe en la campaña electoral de Fidesz de cara a las elecciones parlamentarias del 12 de abril y forma parte de la estrategia con la que Orbán plantea los comicios como una elección entre «la guerra y la paz».

El partido sostiene que la formación de Magyar, que según las encuestas podría derrocar a Fidesz tras 16 años en el poder con mayorías absolutas, arrastraría a Hungría a la guerra en Ucrania y acusa también a la Unión Europea (UE) de belicismo.

Por su parte, la izquierdista Coalición Democrática ha abierto un proceso legal y ha denunciado el vídeo por «alarmismo».

«Creo que hay límites y Fidesz los sobrepasa constantemente», afirmó este viernes Gábor Horn, del Instituto Republikon, en declaraciones a la televisión privada ATV.

Según el analista, las políticas de Orbán y su partido se basan muchas veces en «la exclusión, la homofobia y el rechazo a la inmigración para mantener vivo su propio sistema político».

En opinión de Horn, este vídeo «no es el final» todavía, al tiempo que vaticinó «cosas peores» en los que resta de campaña.

El partido de Orbán asegura que Tisza es una creación de la Comisión Europea y de Alemania, que desean involucrar a la UE directamente en la guerra de Ucrania.

Un reciente sondeo señala que una cuarta parte de los húngaros cree que existe «un riesgo real» de que el país se vea involucrado en una guerra si no es Orbán quien dirige el país.

Eso sí, las últimas encuestas de intención de voto otorgan a Tisza un apoyo del 50 %, frente al 37 % de Fidesz.

Por su parte, el ministro de Gobernación, Gergely Gulyás, defendió el vídeo y aseguró el jueves ante la prensa que esa es «la realidad de la guerra», en la que mueren miles de personas a diario. EFE

