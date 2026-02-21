Oposición inicia encuesta para definir a candidata única a alcaldía de capital paraguaya

Asunción, 21 feb (EFE).- Una alianza de partidos de la oposición puso en marcha este sábado una encuesta ciudadana que medirá el respaldo de las precandidatas a la intendencia (alcaldía) de Asunción, la diputada Johanna Ortega y la exministra Soledad Núñez, y que permitirá definir una candidatura única a la municipalidad de la capital paraguaya en los comicios de octubre de 2026.

La medición se realizará este sábado y domingo a una muestra representativa y aleatoria de 1.008 personas empadronadas para votar en Asunción en las elecciones municipales del 4 de octubre de 2026, señaló Ñúnez en una conferencia de prensa.

Ñúnez, exministra de Urbanismo, Vivienda y Hábitat y excandidata a la Vicepresidencia de Paraguay, aseguró que los encuestados expresarán su preferencia entre las dos precandidatas y que una de ellas representará en los comicios a la Alianza Unidos por Asunción, que aglutina a más de diez partidos de la oposición.

La política de 42 años afirmó que este mecanismo de elección constituye «una nueva forma de hacer política donde nuestras diferencias quedan en segundo plano» para conseguir una «unidad sólida» que, según dijo, «busca enfrentar al viejo modelo» representado por el gobernante Partido Colorado.

«Este proceso empezó hace más de un año y medio, convencidos de que la unidad es esa herramienta inevitable para que puedan cambiar las cosas en la ciudad», indicó Núñez.

Por su parte, la diputada por el Partido País Solidario Johanna Ortega aseguró a periodistas que cuando se anuncien los resultados los partidos de la alianza van a «tener unidad» para apoyar a la candidata elegida.

La opositora cuestionó el «sobreendeudamiento» que -aseguró- dejó la administración del ahora exintendente (alcalde) de Asunción y oficialista Óscar Rodríguez, quien renunció en agosto pasado en medio de una intervención administrativa por presuntas «irregularidades» en la ejecución presupuestaria.

La Alianza Unidos por Asunción está integrada, entre otros, por el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), la mayor formación opositora, el Partido Patria Querida y varios líderes políticos.

Por el Partido Colorado, el más grande de Paraguay con más de 2,5 millones de afiliados, han presentado su precandidatura a la intendencia de Asunción el actual presidente del Comité Olímpico Paraguayo (COP), Camilo Pérez, y el senador oficialista Arnaldo Samaniego.

Los partidos deben realizar comicios internos el 7 de junio para elegir oficialmente a sus candidatos.

El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) de Paraguay habilitó en diciembre pasado a 65 organizaciones políticas para las elecciones municipales de octubre de 2026, cuando se renovarán los cargos de intendentes y concejales de los 263 municipios del país.EFE

