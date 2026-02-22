Oposición mayoritaria de Venezuela confirma 19 excarcelaciones tras aprobación de amnistía

Caracas, 21 feb (EFE).- La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que agrupa a la oposición mayoritaria de Venezuela, informó este sábado que ha verificado solo 19 excarcelaciones tras la aprobación de la Ley de Amnistía el pasado jueves.

«Condenamos que, a 48 horas de aprobada la amnistía, hasta ahora solo hayamos podido verificar la excarcelación de 19 inocentes, mientras los familiares de los presos políticos se mantienen en vigilia permanente a las puertas de los centros de reclusión», reclamó la agrupación política en X.

Asimismo, indicó que hasta las 22:00 hora local de este sábado (02:00 GMT) ha confirmado 494 excarcelaciones desde el pasado 8 de enero, cuando se inició un proceso de liberaciones impulsado por el Gobierno encargado de Delcy Rodríguez.

La PUD consideró que solo hace falta «voluntad política» para concretar la libertad de los más de 600 presos políticos que permanecen encarcelados, según el conteo de la coalición, una cifra que también estima la ONG Foro Penal, que lidera la defensa de estos detenidos.

«Exigimos procesos de liberación masivos, expeditos, públicos y transparentes que garanticen la libertad de todos», agregó el bloque opositor.

El presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, aseguró que durante la tarde este sábado se dieron «cientos de liberaciones» derivadas de la Ley de Amnistía, y precisó que los primeros casos que se están atendiendo son del calabozo policial conocido como Zona 7 y El Helicoide, la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), ambos en Caracas.

Sin embargo, no ofreció más detalles sobre las liberaciones, las identidades de los beneficiados ni la cantidad precisa de casos.

La amnistía cubre, en teoría, el período establecido entre 1999 y 2026, pero específica 13 coyunturas políticas desde 2002, lo que excluye arrestos ocurridos en al menos 15 de los últimos 27 años, así como los casos relacionados con operaciones militares.

Foro Penal estimó el viernes que al menos 400 presos políticos podrían estar excluidos de la norma.

El Gobierno niega que en Venezuela haya personas detenidas por motivos políticos y asegura que cometieron delitos, una afirmación rechazada por la PUD y varias ONG. EFE

