Opositor Juan Pablo Guanipa dice que luchará por elecciones en Venezuela tras ser liberado

3 minutos

Caracas, 20 feb (EFE).- El dirigente opositor Juan Pablo Guanipa aseguró este viernes que luchará para lograr un cambio político en Venezuela, en sus primeras declaraciones a la prensa tras ser liberado, después de la aprobación de la Ley de Amnistía que la oposición cree «insuficiente».

«Nos corresponde luchar para que se vayan dando las condiciones, para que tengamos una solución democrática a la crisis», dijo al acudir a una misa en Maracaibo (noroeste), donde fue aclamado por sus seguidores con mensajes de apoyo: «Guanipa amigo».

Aunque defendió que «lo ideal sería respetar» la victoria reclamada por el líder opositor Edmundo González Urrutia en las presidenciales de 2024, indicó que parece que «eso no va a ser así».

«El realismo político que tiene que ver también con la presencia de los Estados Unidos en Venezuela nos indica que eso no va a ser así», sostuvo el colaborador de María Corina Machado, aunque consideró que hay que ir «sentando las bases» para que sirvan de «mecanismo de presión para lograr que el cambio político» ocurra a través un proceso electoral.

Guanipa fue liberado tras aprobarse ayer una histórica Ley de Amnistía que, en teoría, cubre un período establecido entre 1999 y 2026, pero especifica 13 coyunturas políticas desde 2002, lo que excluye arrestos ocurridos en al menos 15 de los últimos 27 años, así como los casos relacionados con operaciones militares.

Permanecía en arresto domiciliario desde hace más de una semana, luego de ser excarcelado por unas horas y detenido nuevamente tras encabezar una caravana a favor de los presos políticos.

A pesar de su liberación, el opositor reiteró que la Ley de Amnistía es «excluyente» y exigió la liberación de todos los presos políticos, así como el regreso de los exiliados.

De manera parecida se pronunció el diputado opositor Henrique Capriles, quien consideró la ley de amnistía «insuficiente» y añadió que es necesario un «cambio profundo» en el Poder Judicial.

A pesar de que cree que la ley es «necesaria» y un «paso en la construcción de puentes hacia la democracia», el excandidato presidencial estimó, en un mensaje en X, que debería ser «mucho más amplia».

Asimismo, consideró «indispensable» la derogación de las leyes «que han servido como parte del aparato de persecución y represión».

«La construcción de una verdadera convivencia democrática pasa no solo por liberar sin condicionantes a quienes han sido injustamente encarcelados, sino también por transformar los poderes públicos y desmontar el andamiaje normativo que ha permitido criminalizar la disidencia», añadió Capriles.

Este viernes, se instaló en el Palacio Federal Legislativo la comisión especial que garantizará el cumplimiento de la ley, mientras que la ONG Foro Penal, que lidera la defensa de presos políticos, informó que entregará a esta instancia una lista con 232 casos para que sean incluidos en la amnistía. EFE

