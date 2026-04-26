Opositores israelíes de izquierda y derecha celebran la alianza para desbancar a Netanyahu

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Jerusalén, 26 abr (EFE).- Dirigentes de la oposición israelí tanto de izquierda como de derecha celebraron este domingo la coalición anunciada entre el ex primer ministro Naftali Bennett, favorito en los comicios, y el líder opositor Yair Lapid, con el objetivo de desbancar del poder al actual jefe de Gobierno, Benjamín Netanyahu, en las elecciones previstas para otoño.

Gadi Eisenkot, exjefe del Estado Mayor y dirigente del partido centrista ‘Yashar!’ (¡Recto!), celebró la iniciativa y afirmó que la victoria en los próximos comicios es «un objetivo compartido», al tiempo que calificó a Bennett y Lapid como «socios».

Además, el político -segundo por detrás de Bennett en las encuestas- añadió que seguirá comprometido con actuar «con responsabilidad e inteligencia» para lograr «el cambio necesario» en el país.

Según medios locales, Eisenkot podría ser invitado a sumarse a esta alianza a lo largo de la jornada, lo que sumaría 14 escaños a los 28 de esta nueva coalición (la mayoría necesaria es de 61), según la última encuesta del Canal 12 israelí.

Por su parte, el líder del partido de Los Demócratas, de tendencia izquierdista, Yair Golan, dio la bienvenida a la unificación y aseguró que su formación aspira a ser «la columna vertebral democrática y liberal» del próximo Gobierno. «Saludo cualquier unificación en el bloque», aseguró.

De estas declaraciones se hizo eco el jefe del partido ‘Yisrael Beitenu’ (Israel Nuestro Hogar), el ultraderechista laico Avigdor Liberman, quien afirmó «desear éxito» a la nueva coalición y subrayó que «el objetivo es reemplazar al Gobierno del 7 de octubre».

Rechazo desde el bloque de Netanyahu

Los partidos que forman parte del Gobierno de Netanyahu acusaron a la nueva coalición de servir a los intereses del «terrorismo» y del «movimiento islámico».

La formación que lidera Netanyahu, Likud, publicó en sus redes un mensaje afirmando que «Bennett y Lapid volverán a ir con la alianza de los Hermanos Musulmanes, partidarios del terrorismo».

El partido acompaña el texto con una imagen generada por inteligencia artificial que muestra a los dos líderes de niños en un coche cuyo conductor es Mansour Abás, político israelí de origen palestino que encabeza el partido Raam, parte de la coalición que llevó a Bennett al poder en 2021.

Los dos ministros ultraderechistas del Gobierno de Netanyahu, Bezalel Smotrich e Itamar Ben Gvir, también reaccionaron en redes en el mismo sentido.

Smotrich (que lidera Sionismo Religioso) afirmó que se trata de una «alianza de los sirvientes de Abás», y Ben Gvir (Poder Judío) indicó que la alianza «vuelve a vender el país al movimiento islámico».

La coalición, encabezada por Bennett -representante del ala más centrista de la derecha- junto a Lapid, líder del partido de centro ‘Yesh Atid’ (Hay Futuro), busca aglutinar apoyos en un escenario político fragmentado, en el que previsiblemente serán necesarios pactos para alcanzar la mayoría parlamentaria. EFE

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