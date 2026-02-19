Opositores nicaragüenses respaldan la sanción de EE.UU. a director de prisión de Nicaragua

2 minutos

San José, 19 feb (EFE).- Opositores nicaragüenses excarcelados respaldaron este jueves la sanción impuesta por Estados Unidos contra Roberto Clemente Guevara Gómez, el director de La Modelo, la prisión de máxima seguridad de Nicaragua, por su participación en acciones que violan los derechos humanos.

«Respaldamos la sanción emitida por el Departamento de Estado en contra de Roberto Clemente Guevara Gómez, director de la prisión de máxima seguridad La Modelo, por su responsabilidad en grave violación a los derechos humanos en contra de uno de los presos políticos», expresaron las organizaciones.

Las organizaciones opositoras nicaragüenses que forman la Plataforma de Unidad por la Democracia (Pude) y se expresaron así en una declaración leída por su portavoz, el abogado excarcelado y desnacionalizado Roger Reyes, y divulgada a los medios.

El Departamento de Estado de EE.UU. anunció el pasado miércoles restricciones de visado contra el director de La Modelo y así como «medidas para promover la rendición de cuentas» por los abusos cometidos contra un preso político «durante la dictadura de Murillo-Ortega».

En su comunicado, Estados Unidos también exigió la «liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos detenidos injustamente en Nicaragua».

En ese sentido, la Pude dijo que «mientras haya presos políticos en Nicaragua no habrá justicia», por lo que se sumó a la exigencia de «la liberación inmediata e incondicional de todas y todos los presos políticos de Nicaragua».

Por su lado, el dirigente opositor excarcelado y desnacionalizado Félix Maradiaga, que actualmente vive en EE.UU, dijo en una declaración que esa sanción al alcaide de La Modelo «es una señal clara e inequívoca de que la administración estadounidense mantiene su atención firme sobre los abusos cometidos por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo».

Las relaciones entre Washington y Managua permanecen tensas en medio de las sanciones y el aumento de la presión diplomática de EE.UU. sobre el Gobierno nicaragüense.

Ortega, de 80 años, gobierna, junto a Murillo, con un poder consolidando a través de la fuerza y reformas constitucionales su modelo de gobierno con mano de hierro, sin contrapesos y con una oposición diezmada por el despojo de sus nacionalidades y sus bienes, el encarcelamiento y el exilio.EFE

