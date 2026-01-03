Opositores venezolanos en Argentina dicen que captura de Maduro es el «principio del fin»

Buenos Aires, 3 ene (EFE).- Venezolanos opositores al Gobierno de Nicolás Maduro radicados en Argentina celebraron este sábado la captura del mandatario por parte de Estados Unidos y consideraron que marca «el principio del fin de una pesadilla».

“Es un día que estuvimos esperando durante tantos años. Hoy Venezuela entera está celebrando, óigase bien, estamos celebrando, porque prevemos que esto es el principio del fin de una pesadilla, para el cual hemos luchado durante años y años”, afirmó la referente opositora y secretaria general del Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD), Elisa Trotta, durante una conferencia de prensa realizada en el Centro Venezolano Argentino, en la ciudad de Buenos Aires.

Trotta expresó su expectativa de que Edmundo González Urrutia, el candidato opositor que compitió en las controvertidas elecciones presidenciales venezolanas de 2024 y quien considera fue el verdadero ganador de aquellos comicios, asuma el poder y comience un proceso de reconstrucción institucional.

“Esperamos que muy pronto pueda finalmente el presidente Edmundo González Urrutia ir de la mano de María Corina Machado a Venezuela, tomar el cargo que le corresponde como presidente del país y comenzar este proceso de reinstitucionalización fundamental que necesita Venezuela”, añadió.

A las expresiones de Trotta se sumaron otros como la venezolana Lormys Rojas, fundadora y presidenta de la Asociación Civil Lazos de Libertad, quien describió en diálogo con la prensa local el impacto emocional que tuvo la noticia entre la diáspora: “Las emociones que puedo sentir yo son las mismas que sienten todos los venezolanos. En la madrugada hablábamos con la familia por videollamada, todos en cama, pero siguiendo con emoción todo lo que estaba pasando”.

Para Rojas, el hecho marca un punto de quiebre: “Esto es algo grandísimo para nosotros. Creo que es el comienzo del fin de una lucha que llevamos desde hace años. Muchas veces nos ilusionamos con dirigentes políticos, pero esto fue lo más contundente que pasó».

Liset Luque, integrante de la organización Alianza por Venezuela y residente en Argentina desde hace siete años, aseguró a medios locales que la noticia la dejó en un “estado de shock emocional”.

“Muchos venezolanos estamos entre el anhelo de la libertad y el impacto de ver a quien consideramos el líder de un sistema criminal finalmente capturado”, contó.

Luque recordó además el impacto del éxodo venezolano y las denuncias por violaciones a los derechos humanos: “Ser expulsado de un país es resumir tu vida en una maleta de 23 kilos y empezar de cero”.

El presidente estadounidense, Donald Trump, informó este sábado que su país llevó a cabo «con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela» e indicó que «su líder, el presidente Nicolás Maduro, ha sido, junto con su esposa, capturado y sacado por aire del país».

Luego, aseguró que ambos fueron transportados en helicóptero hasta el buque militar USS Iwo Jima, desplegado en el Caribe desde el verano, y que desde ahí serán llevados ante un tribunal Federal de Nueva York, donde el presidente venezolano está formalmente acusado de cuatro cargos, incluyendo conspiración para el narcoterrorismo.

El Gobierno de Venezuela solicitó este sábado una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, después de los bombardeos estadounidenses en varias partes del país suramericano, entre ellas Caracas. EFE

