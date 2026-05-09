Opositores venezolanos en España condenan el «asesinato» de Víctor Hugo Quero

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Madrid, 9 may (EFE).- La Plataforma Ayuda a Venezuela y otras asociaciones venezolanas en España condenan «el asesinato» de Víctor Hugo Quero Navas, así como «las graves violaciones de derechos humanos denunciadas en este caso».

El Gobierno de Venezuela confirmó este pasado jueves la muerte de Víctor Hugo Quero, denunciado como desaparecido por su madre, Carmen Navas, quien solicitó ayuda durante meses para dar con su paradero, después de que se informara de que había sido arrestado.

«Luego de diez días bajo atención médica, el 24 de julio del 2025 a las 11:25 p.m., falleció por insuficiencia respiratoria aguda secundaria tromboembolismo pulmonar», dijo el Ministerio para los Servicios Penitenciarios de Venezuela hace dos días, e indicó que se encontraba recluido en la cárcel El Rodeo I, cercana a Caracas, desde el 3 de enero de 2025, y que había sido trasladado a un hospital el 15 de julio del mismo año, tras presentar «hemorragia digestiva superior y síndrome febril agudo».

En un comunicado este sábado, casi una treintena de asociaciones venezolanas exigen al Gobierno de Venezuela la «liberación inmediata de todos los presos políticos y el cese de la persecución, las desapariciones forzadas, la tortura y los tratos crueles contra quienes son detenidos por razones políticas» y demandan «una investigación independiente, transparente e imparcial sobre la muerte de Víctor Hugo Quero Navas».

Además, piden que se investigue por qué las autoridades venezolanas ocultaron durante mese la muerte de Quero Navas.

«Este ocultamiento deliberado constituye una grave violación de los derechos humanos y un acto de cruedad institucional que no puede quedad impune», concluyen.

El lunes pasado, Carmen Navas exigió conocer el paradero de su hijo, de 51 años, y comprobar si se encontraba vivo, durante una rueda de prensa en compañía de la ONG Foro Penal, dedicada a la defensa de los presos políticos en Venezuela. EFE

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