Orange, Bouygues y Altice mantienen su oferta sobre la francesa SFR pese al rechazo

3 minutos

París, 15 oct (EFE).- Orange, Iliad (dueña de la marca Free) y Bouygues Telecom anunciaron este miércoles que mantienen su oferta conjunta de compra sobre el también operador de telecomunicaciones francés SFR, pese a que su propietaria, Altice France, la ha rechazado de manera tajante.

Las tres compañías manifestaron en un comunicado conjunto que, aunque toman nota de la negativa, «mantienen su oferta y desean entablar un diálogo constructivo con el Grupo Altice y sus accionistas para estudiar conjuntamente la forma en que este proyecto podría prosperar».

Detallaron que están «convencidos de la pertinencia de su propuesta y del interés del proyecto industrial que persiguen», tanto para el mercado como para todas las partes interesadas, incluidos clientes, empleados, acreedores y accionistas.

«De hecho, un proyecto de este tipo permitiría preservar un ecosistema competitivo en beneficio de los consumidores, al tiempo que favorecería la continuación de las inversiones en infraestructuras de telecomunicaciones nacionales», subrayaron.

La oferta de los tres operadores ascendió a 17.000 millones de euros, pero en un mensaje enviado este miércoles a los 8.000 empleados de SFR, el consejero delegado de la firma, Arthur Dreyfuss, afirmó haber «rechazado inmediatamente» lo que ha descrito como una oferta inicial, sujeta a negociación, por una parte de los activos de Altice.

SFR es el ‘numero dos’ del mercado francés de las telecomunicaciones y la operación modificaría sustancialmente el panorama del sector en Francia en términos de competencia, al reducir de cuatro a tres el número de operadores.

Por ello, entre otras cosas, tendría que recibir el visto bueno de las autoridades de la competencia.

El proyecto de Orange, Iliad y Bouygues consiste en repartirse entre ellas los activos de SFR, los de la red de móviles, la base de clientes y las actividades B2B (de empresa a empresa).

Bouygues Telecom se quedaría con un 43 %; con el 30 %, Iliad; y Orange con el 27 %.

Detrás de la oferta está la delicada situación financiera de Altice France, que tuvo que reestructurar su voluminosa deuda de 24.000 millones de euros después de llegar a un acuerdo con sus acreedores en febrero, lo que abría las puertas a una eventual cesión.

El ministro francés de Economía y Finanzas, Roland Lescure, afirmó este miércoles en una entrevista con la emisora RTL que permanecerá «extremadamente vigilante» sobre el impacto que esto podría tener «para el servicio» y también «para los precios a los consumidores», teniendo en cuenta que en Francia ahora están entre los más bajos de Europa. EFE

ngp/rcf