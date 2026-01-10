Orbán presenta su lista para elecciones de abril en un congreso con respaldo internacional

Estambul, 10 ene (EFE).- El primer ministro de Hungría, el ultranacionalista Viktor Orbán, presentó este sábado en Budapest los candidatos de su partido, el derechista Fidesz, para las elecciones parlamentarias de abril, en un acto respaldado por mensajes de una docena de líderes internacionales de ultraderecha.

Orbán anunció una lista de 106 candidatos, de los que 41 son caras nuevas, para los comicios, que se presentan tensos, ya que el Fidesz, que gobierna Hungría desde 2010, está en los sondeos por debajo de su rival más directo, el conservador Tisza.

Los detalles de esta lista se harán públicos el 20 de febrero, apuntó el primer ministro, aunque dejó claro que él la encabezaría, al afirmar que se siente «plenamente preparado» para el cargo, según informa el digital húngaro index.hu.

Orbán invitó a sus seguidores a votar para su partido ya que «quien no vota a Fidesz, vota a favor de la inmigración, que no trae solo violencia, sino también antisemitismo», dijo, tras arremeter, como es habitual, contra el papel de la Unión Europea.

«Bruselas es el enemigo de la civilización cristiana europea. Europa está perdiendo las raíces de su civilización, aunque ni Jesucristo, ni el patriotismo, ni el instinto de proteger a los niños se han erradicado del corazón de los europeos», aseguró Orbán.

Durante el congreso tomaron la palabra numerosos altos cargos del partido u otros movimientos cercanos a Fidesz y se proyectaron videomensajes de una docena de líderes internacionales que le transmitieron sus saludos o su respaldo a Orbán.

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, expresó su deseo de que «los valores fundamentales permanezcan en Hungría», secundada por su socio de coalición, el ultraderechista Matteo Salvini, mientras que el presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, describió a Orbán como «un hombre honrado» y el primer ministro checo, Andrej Babis, lo llamo «el político más destacado de Europa».

El presidente de Argentina, Javier Milei, expresó su respaldo a Orbán, subrayando la necesidad de «proteger el legado del mundo occidental», mientras que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, calificó a Orbán de «excelente hombre de Estado», acorde a la cobertura de index.hu.

También enviaron sus saludos por videomensaje la líder de la ultraderecha francesa, Marine Le Pen, la alemana Alice Weidel, el español Santiago Abascal y el austríaco Herbert Kickl, al igual que el ex primer ministro polaco Mateusz Morawiecki. EFE

