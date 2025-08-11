Ordenan en Hong Kong liquidación de promotora China South City, la mayor desde Evergrande

Shanghái (China), 11 ago (EFE).- Una jueza de Hong Kong emitió este lunes una orden de liquidación en contra de la promotora China South City, la de mayor tamaño por activos en afrontar este proceso desde Evergrande a principios de 2024, informa la agencia Bloomberg.

La jueza falló a favor del demandante -el gigante bancario Citicorp, fideicomisario de los bonos de la promotora denominados en dólares- después de que China South City no lograse conseguir suficientes apoyos entre sus acreedores tras meses de negociaciones al respecto de un plan de reestructuración.

Al cierre del último ejercicio, el pasivo del grupo alcanzaba unos 60.900 millones de dólares de Hong Kong (7.758 millones de dólares estadounidenses o 6.650 millones de euros).

Múltiples promotoras chinas como Evergrande o Country Garden entraron en impago tras el estallido de la crisis inmobiliaria en 2021 y se han enfrentado desde entonces a solicitudes de liquidación a través de Hong Kong, cuyos tribunales han fallado en contra de al menos seis de ellas.

La decisión contra Evergrande, tomada en enero de 2024, abrió un largo e incierto proceso por las dudas de si se reconocerá en la China continental, donde el grupo tiene la mayoría de sus activos, ya que el sistema judicial de Hong Kong está separado del chino en virtud de su estatuto de semiautonomía.

La posición financiera de muchas inmobiliarias chinas empeoró después de que, en agosto de 2020, Pekín anunciara restricciones al acceso a financiación bancaria a las promotoras que habían acumulado un alto nivel de deuda, entre las que destacaba Evergrande, con un pasivo de casi 330.000 millones de dólares.

Ante la coyuntura, el Gobierno ha anunciado diversos paquetes de medidas de apoyo, con los bancos estatales abriendo asimismo líneas de crédito multimillonarias a diversas promotoras.

Se marcó como prioridad la finalización de los proyectos vendidos sobre plano, asunto que preocupa a Pekín por sus implicaciones para la estabilidad social, ya que la vivienda es uno de los principales vehículos de inversión de las familias chinas.

No obstante, el mercado no está respondiendo: las ventas comerciales medidas por área de suelo se desplomaron un 24,3 % en 2022, otro 8,5 % en 2023 y un 12,9 % en 2024.

Uno de los grandes causantes de la reciente ralentización de la economía china es precisamente la crisis del sector inmobiliario, cuyo peso sobre el PIB nacional -sumando factores indirectos- se estimaba en torno a un 30 %, según algunos analistas. EFE

