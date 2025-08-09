The Swiss voice in the world since 1935

Orense y Católica empatan y siguen dentro de zona de clasificación al hexagonal en Ecuador

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Guayaquil (Ecuador), 8 ago (EFE).- El Orense y Universidad Católica empataron este viernes 1-1 y se mantuvieron en la zona de clasificación para el hexagonal final de la primera división de Ecuador, del que saldrán el campeón y los clasificados para la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana de 2026.

Ángel Mena puso en ventaja a Orense al minuto 35 y Byron Palacios empató, a los 60, por lo que Orense se mantuvo en el cuarto puesto, con 38 puntos, y La Católica en el quinto lugar, con 35.

Cuando mejor jugaba la Católica en busca del gol, fue el Orense el que se adelantó gracias a Mena, que anotó a corta distancia tras un tiro de esquina.

La Católica regresó con la misma predisposición a la segunda mitad del partido y empató a través de Palacios, el máximo goleador del torneo, con 15 tantos, al aprovecharse de un corto rebote del portero Rolando Silva.

El error le pasó factura a Silva, que dos minutos después del empate, al 62, fue expulsado por rechazar el balón con la mano cuando estaba fuera de su área.

La vigésima cuarta fecha de la Liga Pro ecuatoriana continuará este sábado cuando se enfrenten Mushuc Runa-Libertad, Aucas-Liga de Quito y Manta contra Independiente del Valle. EFE

