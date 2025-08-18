The Swiss voice in the world since 1935

Orsi se reunirá con Noboa para asumir el Consenso de Brasilia y tratar agenda bilateral

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Montevideo, 18 ago (EFE).- El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, recibirá este martes en Montevideo al mandatario de Ecuador, Daniel Noboa, quien le entregará la presidencia pro tempore del Consenso de Brasilia en una reunión que incluirá, además, la firma de acuerdos bilaterales en materia de Defensa e Interior.

Los presidentes se reunirán desde las 12:00 hora local (15:00 GMT) en la Torre Ejecutiva (sede del Poder Ejecutivo) de Montevideo.

El Consenso de Brasilia es un mecanismo de concertación que tiene por objetivo «fortalecer los lazos entre los países vecinos que componen América del Sur, promover la cooperación y proyectar la voz de Sudamérica en el mundo».

Está basado en «el diálogo y el respeto a la diversidad de los pueblos, compromiso con la democracia, los derechos humanos, el desarrollo sostenible, la justicia social, el Estado de derecho, la estabilidad institucional, la defensa de la soberanía y la no injerencia en asuntos internos».

Dentro de los asuntos a tratar se encuentran el cambio climático, el combate al crimen organizado, la conectividad digital, el desarrollo social, el financiamiento para el desarrollo, la gestión de riesgos de desastres naturales, la migración, la salud y la seguridad alimentaria.

La llegada de Noboa a Montevideo está enmarcada en una gira que comenzó en Brasil y que luego lo llevará por Argentina. El mandatario ecuatoriano viajó acompañado de varios funcionarios, entre ellos su ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld.

Según la agenda oficial, el mandatario ecuatoriano visitará por un día Uruguay, país con el que pretende diversificar y ampliar el intercambio comercial.

Noboa buscará atraer inversión, sobre todo en las áreas de servicios, inteligencia artificial, sector inmobiliario y puertos.

También tendrá una reunión con la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi) y asistirá a un evento empresarial en el que participarán alrededor de cien empresarios, entre otras actividades. EFE

scr/rmp/lnm

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
57 Me gusta
64 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
9 Me gusta
10 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
11 Me gusta
11 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR