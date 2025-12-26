Ortega y Murillo felicitan a Asfura y lo invitan a fortalecer la unión centroamericana

San José, 26 dic (EFE).- Los esposos y copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, felicitaron este viernes al presidente electo de Honduras, Nasry ‘Tito’ Asfura, y lo invitaron a fortalecer la integración centroamericana.

«Hermano Presidente: Felicitamos por su medio a todo el querido pueblo de Honduras, cercano y fraternal en nuestra unión histórica», escribieron Ortega y Murillo en una carta enviada a Asfura.

La pareja presidencial nicaragüense abogó para que «estos tiempos difíciles nos permitan, desde el gran poder de Dios», reunirse «como pueblos de esta Centroamérica nuestra, en la búsqueda de las urgentes soluciones que las familias de cada país merecemos, porque todos queremos respeto, seguridad, trabajo, paz, y prosperidad con derechos».

«La cercanía geográfica puede y debe traernos puntos de encuentro en estos caminos que debemos hacer de concordia y avances de nuestra hermandad y del bien común», continuaron.

En ese sentido, Ortega y Murillo recordaron que el héroe de Honduras y América Central, general Francisco Morazán, luchó y murió por la Unión Centroamericana.

«Estos son tiempos para que alcancemos esa soñada Unión y que desde una Comunidad de Estados Centroamericanos, cada vez más urgente, podamos fortalecer las indispensables rutas contra la pobreza», plantearon.

«A usted, al frente del pueblo de Honduras, le deseamos fuerza y fortaleza para que llegue lo mejor», concluyeron.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras declaró el miércoles a Asfura presidente electo, veinticuatro días después de las elecciones generales del 30 de noviembre, tras un lento recuento afectado por fallas técnicas.

El exalcalde de Tegucigalpa y candidato del conservador Partido Nacional obtuvo el 40,26 % de los votos y se impuso por estrecho margen a Salvador Nasralla, del también conservador Partido Liberal, quien logró el 39,54 %, con el 99,93 % de las actas escrutadas.

Estados Unidos, la Unión Europea (UE) y varios países latinoamericanos reconocieron rápidamente los resultados e instaron a una transición pacífica en Honduras, donde Asfura asumirá el cargo el próximo 27 de enero, en sustitución de la presidenta saliente, Xiomara Castro, del partido izquierdista Libre y aliada de Ortega y Murillo.EFE

