Ortega y Murillo felicitan a Asfura y lo invitan a fortalecer la unión centroamericana

San José, 26 dic (EFE).- Los esposos y copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, felicitaron este viernes al presidente electo de Honduras, Nasry ‘Tito’ Asfura, y lo invitaron a fortalecer la integración centroamericana.

«Hermano Presidente: Felicitamos por su medio a todo el querido pueblo de Honduras, cercano y fraternal en nuestra unión histórica», escribieron Ortega y Murillo en una carta enviada a Asfura.

«La cercanía geográfica puede y debe traernos puntos de encuentro en estos caminos que debemos hacer de concordia y avances de nuestra hermandad y del bien común», añadieron.

En ese sentido, Ortega y Murillo recordaron que el héroe de Honduras y América Central, general Francisco Morazán, luchó y murió por la Unión Centroamericana.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras declaró el miércoles a Asfura presidente electo, veinticuatro días después de las elecciones generales del 30 de noviembre, tras un lento recuento afectado por fallas técnicas.

El exalcalde de Tegucigalpa y candidato del conservador Partido Nacional obtuvo el 40,26 % de los votos y se impuso por estrecho margen a Salvador Nasralla, del también conservador Partido Liberal, quien logró el 39,54 %, con el 99,93 % de las actas escrutadas.

Estados Unidos, la Unión Europea (UE) y varios países latinoamericanos reconocieron rápidamente los resultados e instaron a una transición pacífica en Honduras, donde Asfura asumirá el cargo el próximo 27 de enero, en sustitución de la presidenta saliente, Xiomara Castro, del partido izquierdista Libre y aliada de Ortega y Murillo.

Trump respaldó públicamente a Asfura durante la campaña, lo calificó como «el único verdadero amigo de la libertad» y aseguró que juntos podrían «combatir a los narcocomunistas».

La felicitación de los copresidentes de Nicaragua se produce poco después deque la opositora Concertación Democrática Nicaragüense (CDN) pidiera a Asfura mantener una política de no legitimación del Gobierno que dirigen los esposos Daniel Ortega y Rosario Murillo porque en Nicaragua «no existen condiciones para elecciones libres, justas y competitivas».EFE

