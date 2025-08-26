Otra región italiana pide médicos a Cuba ante la escasez

Roma, 26 ago (EFE).- La región italiana de Molise (centro) anunció que ha llegado a un acuerdo con Cuba para que lleguen médicos desde ese país y suplir así la grave escasez, como ya se hace en Calabria (sur) desde hace tres años.

El presidente de Molise, Francesco Roberti, informó de que había llegado a un acuerdo con la embajadora cubana en Italia, Mirta Granda Averhoff, para traer médicos de Cuba, como lo hizo Calabria hace tres años, informaron este martes algunos medios.

Aún no se sabe cuántos habrá ni cuándo llegarán, Roberti afirmó que faltan al menos 100 médicos de diversas especialidades sobre en las llamadas zonas del interior y en especial en los servicios de urgencias.

Un informe reciente del Banco de Italia afirma que los médicos y enfermeros de Molise han estado abandonando el Servicio Nacional de Salud (NHS) de forma constante durante al menos diez años y que se debe sobre todo a la falta de posibilidades, precarias condiciones laborales y salarios insuficientes.

En Molise, los médicos escasean prácticamente en todas partes: en las urgencias del Hospital Veneziale de Isernia, segunda capital de provincia de Molise después de Campobasso, se ven obligados a trabajar muchas más horas para garantizar la cobertura; en Agnone, una pequeña ciudad no lejos de la frontera con Abruzzo, el principal hospital de toda la región, el Caracciolo, sólo tiene urgencias, un departamento de medicina interna y se amenaza el cierre; en Bojano, en la provincia de Campobasso, no hay suficientes médicos ni para cubrir el servicio médico de urgencia.

A lo largo de los años, la región de Molise ha probado diferentes soluciones para hacer frente a la crisis sanitaria: ha vuelto a llamar al trabajo a médicos jubilados, ha firmado acuerdos con empresas sanitarias fuera de la región y, durante la pandemia, trajo médicos de Venezuela.

El Molise quiere así repetir el modelo Calabria donde desde hace tres años trabajan médicos cubanos y su labor ha sido reconocida como muy positiva por quienes trabajan en los hospitales calabreses. El acuerdo, firmado en julio de 2022, acordó la llegada de 497 médicos cubanos y fue prorrogado el pasado diciembre por dos años más.

El secretario nacional del sindicato UGL Salute, Gianluca Giuliano, criticó en declaraciones a los medios que «la solución de los médicos cubanos, argumentando que es solo temporal y no resuelve los numerosos problemas que enfrenta el sistema de salud de Molise». EFE

