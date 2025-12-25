Otro hombre muere linchado en Bangladés tras el asesinato de un hindú que tensó la crisis

2 minutos

Nueva Delhi, 25 dic (EFE).- Un hombre murió la noche del miércoles tras ser linchado por una multitud en una aldea del centro de Bangladés, apenas una semana después del linchamiento de un hindú, en un contexto de elevada tensión interna en la antesala electoral, según confirmaron este jueves medios locales.

El incidente ocurrió en torno a las 23:00 horas del miércoles en el distrito de Rajbari, según informaron las autoridades al diario local The Daily Star, citando declaraciones del superintendente adjunto de Policía de Pangsha, Debrata Sarkar.

La Policía rescató a la víctima en estado crítico y la trasladó a un centro hospitalario, donde falleció horas después.

Las autoridades señalaron que el hombre tenía antecedentes penales, incluido un caso de asesinato, y que era conocido en la zona por su presunta implicación en actividades de extorsión. Durante el operativo, los agentes detuvieron a uno de los colaboradores del fallecido e incautaron dos armas de fuego que portaba.

El suceso se produce días después del linchamiento de un hindú en el norte del país, un crimen que desencadenó protestas en la India y agravó la tensión diplomática entre Nueva Delhi y Daca, en una nación de mayoría musulmana donde la minoría hindú representa en torno al 8 % de la población, según el último censo de 2022.

La violencia se enmarca además en la escalada de tensión abierta tras la muerte del líder estudiantil Sharif Osman Hadi, tras la que el Gobierno interino teme que se repitan protestas como las de 2024, que forzaron la caída del Ejecutivo anterior y dejaron más de 1.400 muertos.

Bangladés atraviesa estas semanas una delicada transición política bajo el mandato provisional de Muhammad Yunus, en un clima de inestabilidad marcado por episodios recientes de violencia colectiva, a pocas semanas de las elecciones previstas para el 12 de febrero. EFE

lgm/lar