Péter Magyar, el nuevo primer ministro húngaro que logró lo imposible al derrocar a Orbán

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Marcelo Nagy

Budapest, 8 may (EFE).- Péter Magyar, que será investido mañana sábado como primer ministro de Hungría, ha logrado lo que parecía imposible: derrocar al ultranacionalista Viktor Orbán, en el poder desde 2010, prometiendo desmantelar el denominado ‘sistema iliberal’ y normalizar las relaciones con la Unión Europea (UE).

Magyar, de 45 años, apareció en política hace apenas dos años, como un disidente del régimen de Orbán, al que había representado en Bruselas en la embajada de Hungría.

Tras ganar las elecciones del pasado 12 de abril con una amplia mayoría con su partido, el Tisza, Magyar promete ahora desmantelar el sistema iliberal, creado por Orbán desde 2010.

Una carrera política acelerada

Su ascenso fue excepcionalmente rápido, algo que analistas relacionan tanto con el descontento general en el país como con ser una persona que conoce desde dentro el ‘sistema Orbán’.

Sus primeros éxitos llegaron a pocos meses de su aparición en la política, cuando en las elecciones europeas de junio de 2024 ganó casi un 30 % de los votos con su partido ‘Tisza’, el nombre del segundo río del país y la abreviatura de ‘Tisztelet és Szabadság’ (‘Respeto y Libertad’).

La prensa ha tildado a Magyar -quien estuvo casado con Judit Varga, antigua ministra de Justicia bajo Orbán- como el «candidato de teflón», ya que todos los ataques en su contra le «resbalan».

Su rápido ascenso también ha generado interrogantes: algunos le acusan de oportunismo y populismo, al tiempo que su partido también cae en el mismo exceso de personalismo que critica en Orbán.

Durante toda su campaña electoral, que le llevó a cientos de localidades del interior de Hungría, Magyar fue el único que habló en nombre de Tisza a la prensa.

Un conservador europeísta

El nuevo primer ministro, que se define como católico y conservador, centra su discurso político en los problemas que realmente interesan a los ciudadanos de Hungría: la mala situación de la economía, la corrupción, así como otros temas sociales, como la sanidad y la educación.

A pesar de su ideología conservadora, Magyar pudo atraer el apoyo de los votantes liberales y de izquierda, que vieron en él al líder capaz de derrocar a Orbán.

El nuevo primer ministro, padre de tres hijos adolescentes, difiere mucho de su antecesor en su claro europeísmo, que también despierta en sus socios comunitarios la esperanza de que Magyar pondrá fin a los vetos de Orbán y su orientación prorrusa.

«Nuestra patria forma parte de la comunidad europea, de la OTAN y de Occidente», afirmó durante la campaña.

También ha prometido que uno de sus primeros pasos será integrar a Hungría en la Fiscalía Europea.

Magyar se ha comprometido además a normalizar las relaciones deterioradas por las políticas de Orbán y ha adelantado que sus primeros viajes oficiales lo llevarán a Varsovia, Viena y Bruselas.

El nuevo primer ministro ya ha iniciado negociaciones con la Comisión Europea para recuperar, lo más pronto posible, los fondos congelados para Hungría.

A pesar de sus diferencias, en algunos asuntos el nuevo primer ministro no representará posturas muy diferentes de las de Orbán: Magyar también se opone a la rápida integración de Ucrania en la UE y sigue una línea dura en cuanto a la inmigración, mientras que asegura que mantendrá relaciones pragmáticas con Rusia. EFE

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