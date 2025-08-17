The Swiss voice in the world since 1935

Países aliados de Ucrania mantienen un «intercambio positivo» antes de reunión con Trump

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Bruselas, 17 ago (EFE).- Líderes de los países aliados de Ucrania, unidos en la denominada Coalición de Voluntarios o Coalición de los Dispuestos, tuvieron un «intercambio positivo» este domingo en el que se prepararon para la reunión con el presidente estadounidense, Donald Trump, que tendrá lugar el lunes.

«Los líderes mantuvieron un intercambio positivo para coordinarse de cara a la reunión de mañana con el presidente Trump», dijo la portavoz de la Comisión Europea, Arianna Podestà.

Afirmó que se trataron «cuestiones clave» como «la necesidad de poner fin a la matanza en Ucrania, el compromiso de mantener toda la presión sobre Rusia mediante sanciones, el principio de que es Ucrania quien debe tomar las decisiones sobre su territorio y el tema crucial de las garantías de seguridad sólidas que protejan los intereses vitales de Ucrania y Europa en materia de seguridad».

Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, mantuvo durante la misma reunión que «si no se acuerda un alto el fuego, la UE y los Estados Unidos deben aumentar la presión sobre Rusia», según dijo a través de un mensaje en redes sociales.

Además, Costa recalcó que «debe respetarse el derecho soberano de Ucrania a determinar sus condiciones para la paz».

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, -también presentes en la reunión desde Bruselas- defendieron horas antes durante una rueda de prensa conjunta que no se pueden tomar decisiones sobre el futuro de Ucrania sin la participación de Ucrania.

Ambos viajarán a Washington para reunirse con Trump en la Casa Blanca, acompañados por el canciller alemán, Friedrich Merz; el presidente francés, Emmanuel Macron; el primer ministro británico, Keir Starmer; la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; el presidente finlandés, Alexander Stubb, así como el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

El propósito del viaje es informarse en detalle del resultado de las conversaciones el pasado viernes entre Trump y su homólogo ruso, Vladímir Putin.

El encuentro entre Trump y Putin terminó sin acuerdo sobre la paz en Ucrania, aunque el estadounidense sí adelantó la posibilidad de celebrar una cumbre trilateral que incluiría al presidente ucraniano, con el objetivo de alcanzar una solución definitiva al conflicto. EFE

par/vh

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
57 Me gusta
63 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
8 Me gusta
9 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
11 Me gusta
11 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR