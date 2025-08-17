Países aliados de Ucrania mantienen un «intercambio positivo» antes de reunión con Trump

Bruselas, 17 ago (EFE).- Líderes de los países aliados de Ucrania, unidos en la denominada Coalición de Voluntarios o Coalición de los Dispuestos, tuvieron un «intercambio positivo» este domingo en el que se prepararon para la reunión con el presidente estadounidense, Donald Trump, que tendrá lugar el lunes.

«Los líderes mantuvieron un intercambio positivo para coordinarse de cara a la reunión de mañana con el presidente Trump», dijo la portavoz de la Comisión Europea, Arianna Podestà.

Afirmó que se trataron «cuestiones clave» como «la necesidad de poner fin a la matanza en Ucrania, el compromiso de mantener toda la presión sobre Rusia mediante sanciones, el principio de que es Ucrania quien debe tomar las decisiones sobre su territorio y el tema crucial de las garantías de seguridad sólidas que protejan los intereses vitales de Ucrania y Europa en materia de seguridad».

Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, mantuvo durante la misma reunión que «si no se acuerda un alto el fuego, la UE y los Estados Unidos deben aumentar la presión sobre Rusia», según dijo a través de un mensaje en redes sociales.

Además, Costa recalcó que «debe respetarse el derecho soberano de Ucrania a determinar sus condiciones para la paz».

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, -también presentes en la reunión desde Bruselas- defendieron horas antes durante una rueda de prensa conjunta que no se pueden tomar decisiones sobre el futuro de Ucrania sin la participación de Ucrania.

Ambos viajarán a Washington para reunirse con Trump en la Casa Blanca, acompañados por el canciller alemán, Friedrich Merz; el presidente francés, Emmanuel Macron; el primer ministro británico, Keir Starmer; la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; el presidente finlandés, Alexander Stubb, así como el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

El propósito del viaje es informarse en detalle del resultado de las conversaciones el pasado viernes entre Trump y su homólogo ruso, Vladímir Putin.

El encuentro entre Trump y Putin terminó sin acuerdo sobre la paz en Ucrania, aunque el estadounidense sí adelantó la posibilidad de celebrar una cumbre trilateral que incluiría al presidente ucraniano, con el objetivo de alcanzar una solución definitiva al conflicto. EFE

