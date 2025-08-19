Países Bajos frena extradición de una mujer a Estados Unidos por temor a pena de muerte

3 minutos

La Haya, 19 ago (EFE).- La Justicia neerlandesa ha paralizado de momento la extradición de una mujer estadounidense a su país de origen, donde está siendo buscada por el presunto asesinato de su exmarido, y explicó que existen dudas sobre el riesgo de que sea sentenciada a la pena de muerte en el Estado implicado, Carolina del Sur.

La estadounidense Kendra Leigh Wilson, arrestada en abril en el centro de registro de solicitantes de asilo de Ter Apel, en el noreste de Países Bajos, no será extraditada de momento a su país natal porque, según el tribunal de Groninga, no está claro si al regresar a Estados Unidos podría enfrentar la pena capital y se debe investigar esto antes de tomar una decisión final.

“El tribunal no cuenta con información suficiente para decidir sobre la admisibilidad de la extradición. Se necesita información adicional de las autoridades estadounidenses que demuestre que no se impondrá la pena de muerte a la persona reclamada, cualquiera que sea la calificación jurídica final de los cargos que se le imputen o lleguen a probarse”, señala la decisión neerlandesa hecha hoy pública.

Estados Unidos solicitó en junio la extradición de Wilson, de 34 años, para “procesarla” como implicada en el asesinato de su exmarido. La defensa alegó que la extradición “no es admisible” porque “no existe certeza” sobre los delitos que se le imputarán, ni la garantía de que no se le impondrá la pena de muerte, de ser condenada.

Mientras, la fiscalía aseguró que no existe “un riesgo real de imposición de la pena capital, ya que, en base a las acusaciones actuales, no puede exigirse” esta condena, y defendió que, para reclamar la pena de muerte contra la sospechosa, es “necesario un procedimiento separado”, algo que las autoridades estadounidenses han descartado en la solicitud de extradición.

Sin embargo, el tribunal neerlandés consideró que no está suficientemente asegurado que la pena de muerte no vaya a ser aplicada en este caso porque “la solicitud corresponde a una extradición con fines de enjuiciamiento por sospecha de, entre otros, complicidad en asesinato por incitación, delito que en Carolina del Sur puede conllevar la pena capital”, según la Corte de Groninga.

Por tanto, de momento se suspende el procedimiento de extradición “por tiempo indefinido” para permitir que la fiscalía neerlandesa, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, “solicite información adicional a las autoridades estadounidenses” en este sentido.

Wilson y su hija de 4 años fueron registradas como solicitantes de asilo por el Servicio de Inmigración (IND) de Países Bajos y habían estado viviendo en el centro de refugiados bajo sus nombres reales durante tres semanas cuando fueron localizadas por las autoridades policiales. Su madre, Cynthia Wilson, había sido detenida a finales de marzo en Estados Unidos en relación con el mismo caso.

Ambas son sospechosas de matar a Connor Lloyd, de 29 años, quien fue asesinado a tiros en la entrada de su casa en Carolina del Sur en agosto de 2021. Según medios estadounidenses, Lloyd había sido arrestado anteriormente por amenazar a Kendra Leigh Wilson en los meses previos al crimen. No está claro ni cuándo ni cómo llegó la sospechosa hasta Países Bajos. EFE

