Países Bajos se prepara para recibir a tres evacuados del buque y posibles contagiados

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Bruselas, 6 may (EFE).- Las autoridades de Países Bajos se preparan para recibir este miércoles a los tres pasajeros del crucero MV Hondius sospechosos de estar contagiados por el brote de hantavirus, entre ellos dos en estado grave, tras ser evacuados del buque y transportados en aviones ambulancia.

Se trata de un ciudadano neerlandés de 41 años que ejercía como médico del crucero, un británico de 56 y un alemán de 65 años, según informaron el Ministerio de Exteriores de Países Bajos y la operadora del crucero.

De los tres, dos cuentan con síntomas graves (aunque no han sido confirmados como infectados por hantavirus por el momento) y uno no presenta síntomas pero es sospechoso de haberse contagiado tras mantener contacto cercano con un pasajero fallecido a bordo el pasado día 2, detalló la firma neerlandesa Oceanwide Expeditions.

Los tres pasajeros son transportados a Países Bajos en dos aviones ambulancia desde Cabo Verde, en cuya costa permanece anclado el crucero tras ser denegado su amarre en puerto por las autoridades del país africano.

La llegada de los aviones está prevista en la tarde de este miércoles en Países Bajos y se espera que el Centro Médico Universitario de Leiden sea el destino de uno de los dos enfermos graves, mientras que el ciudadano alemán será trasladado a Düsseldorf (Alemania), según la cadena estatal holandesa NOS.

Uno de los aviones ambulancia aterrizó a repostar sobre las 15.00 GMT en Gran Canaria, tras negarse Marruecos a que entrara a su territorio a cargar combustible, según confirmaron a EFE fuentes de la Delegación del Gobierno español y de la Consejería de Sanidad de Canarias. Esta circunstancia podría retrasar su llegada a Países Bajos.

Con esta evacuación, ya no queda en el barco ninguna persona que presente síntomas de hantavirus entre los 146 pasajeros restantes. No obstante, la operadora del barco y las autoridades médicas neerlandesas decidieron reforzar la asistencia sanitaria a bordo del crucero con dos especialistas en enfermedades infecciosas enviados hoy mismo desde Países Bajos.

«Esto garantiza que se pueda brindar la atención médica óptima, si fuera necesario, durante la siguiente etapa de esta situación en constante evolución», indicó Oceanwide Expeditions en un comunicado.

En total tres personas que viajaron en el crucero han muerto por este brote, y según los datos ofrecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), hay cinco pasajeros confirmados o sospechosos como contagiados, incluyendo los tres evacuados hacia Países Bajos.

Está previsto que el MV Hondius atraque el próximo sábado en el puerto tinerfeño de Granadilla de Abona, desde donde los pasajeros extranjeros serán evacuados a sus países de origen y los 14 españoles trasladados a un hospital militar en Madrid, donde pasarán una cuarentena, anunció el Ministerio de Sanidad español tras coordinar la acogida del barco con la OMS. EFE

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