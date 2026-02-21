Países de Asia responden a invalidación de los aranceles de Trump y a su nueva tasa global

Bangkok/Pekín/Tokio/Hong Kong/Seúl, 21 feb (EFE).- Varios países y regiones de Asia respondieron este sábado al fallo del Tribunal Supremo de Estados Unidos que invalida la mayoría de los aranceles impuestos por la Administración del presidente Donald Trump desde el pasado abril, así como a la nueva tasa global del 10 % que el mandatario firmó como respuesta a la resolución.

Tokio descarta que la invalidación de los gravámenes afecte a inversiones pactadas previamente –de acuerdo con el diario económico Nikkei–, mientras Taiwán y Hong Kong prevén un efecto «limitado» del nuevo arancel global, y China no se ha pronunciado por el momento.

Las reacciones se producen después de que la Corte Suprema estadounidense determinase este viernes, con una clara mayoría de 6-3, que el Gobierno de Trump se extralimitó en los poderes invocados para imponer gran parte de sus gravámenes a sus socios comerciales.

Como respuesta a la resolución, que invalida los llamados «aranceles recíprocos» y otros gravámenes generalizados impuestos por Trump, con un tipo mínimo del 10 %, el mandatario firmó un arancel global del 10 % sobre todos los países.

La ley que soporta esta nueva orden ejecutiva solo permite incrementar aranceles hasta un 15 % y por períodos de 150 días, por lo que no está claro cómo se articulará a largo plazo.

Japón y Corea del Sur

Japón indicó que el fallo del Supremo estadounidense no afectará a las primeras inversiones contempladas en el acuerdo comercial alcanzado en julio entre Tokio y Washington, que incluye compromisos valorados en 80 billones de yenes (550.000 millones de dólares) y la reducción del 25 al 15 % de los aranceles sobre productos japoneses, incluyendo automóviles.

Así lo recogió, citando a una fuente gubernamental cuya identidad no fue revelada, el diario económico Nikkei, que informó que los primeros proyectos anunciados, anunciados esta semana y valorados en 36.000 millones de dólares, se mantendrán por ser «necesarios para el crecimiento y la seguridad económica de Japón».

Corea del Sur afirmó que su acuerdo comercial con Washington, que contempla compromisos como una inversión surcoreana de 350.000 millones de dólares, y aranceles del 15 % por parte de Washington, sigue intacto.

Las autoridades surcoreanas convocaron una reunión de emergencia –según la agencia de noticias Yonhap– para evaluar el impacto de la invalidación de tasas.

Taiwán y Hong Kong

Los Gobiernos de Taiwán y Hong Kong consideran que el arancel global del 10 % anunciado por Trump tendrá un «impacto limitado» en sus economías.

La portavoz del Ejecutivo taiwanés, Michelle Lee, señaló que Taipéi, que este mes firmó un acuerdo comercial con Washington que reduce del 20 al 15 % los aranceles para la isla, seguirá «de cerca» la evolución de la política arancelaria estadounidense.

El secretario de Servicios Financieros y del Tesoro de Hong Kong, Christopher Hui, afirmó que la estructura económica del centro financiero, fuertemente centrada en el sector servicios, reduce de forma significativa su exposición directa a las tensiones comerciales internacionales.

Sudeste Asiático

Indonesia, que el jueves firmó un acuerdo comercial con EE. UU., indicó que mantendrá «nuevas conversaciones» con Washington ante «las dinámicas que están ocurriendo».

El portavoz del Ministerio de Asuntos Económicos de la principal economía del Sudeste Asiático, Haryo Limanseto, dijo que «sigue dependiendo de la decisión de ambas partes» la continuidad del pacto, que mantiene en el 19 % los aranceles de Washington a Yakarta, excepto para determinados productos textiles y agrícolas exentos de gravámenes, entre ellos el aceite de palma.

El acuerdo también incluye compras de productos estadounidenses valoradas en 33.000 millones de dólares por parte de Indonesia y cooperación en minerales críticos y tierras raras, en un contexto marcado por esfuerzos globales para reducir la dependencia en esta materia hacia China.

Malasia aseguró que «continuará diversificando sus relaciones comerciales y fortaleciendo la cooperación económica regional y multilateral» pese al fallo que invalida gran parte de los aranceles de Trump.

Washington y Kuala Lumpur firmaron en octubre un acuerdo comercial que contempla tasas del 19 % para los productos malasios y permite a EE. UU. ampliar su acceso a las tierras raras del país asiático. EFE

