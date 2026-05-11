Países de la UE acuerdan su posición sobre las normas de producción y etiquetado ecológico

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Bruselas, 11 may (EFE).- Los países de la Unión Europea acordaron este lunes su posición con vistas a las negociaciones de las normas sobre producción y etiquetados ecológicos y determinaron en qué casos los productos importados deberían poder llevar el logotipo europeo.

El acuerdo entre los Estados miembros tuvo lugar en el Comité Especial de Agricultura, indicó el Consejo en un comunicado.

El objetivo es modificar el reglamento actual para «simplificar el cumplimiento de las normas, facilitar su interpretación y apoyar el crecimiento continuo del sector ecológico en toda Europa».

Con ese objetivo, establecen exenciones a la certificación y ajustes en los umbrales de facturación.

Por ejemplo, los países decidieron que los pequeños vendedores de productos ecológicos preenvasados ​​en internet no estarán sujetos a un certificado bajo ciertas condiciones con el fin de reducir la carga administrativa.

Por otra parte, los países de la UE acordaron que los productos importados de países con sistemas de producción ecológica reconocidos como equivalentes a los de la UE no podrán usar el logotipo ecológico de la UE, sino únicamente el de su país de origen.

Sin embargo, apoyaron permitir el uso del sello ecológico europeo en productos importados si cumplen requisitos adicionales de producción y control que vayan más allá de las normas de equivalencia, por tanto más aproximados a los estándares de la UE.

Los pequeños minoristas en línea de productos ecológicos preenvasados ​​estarán exentos de certificación bajo ciertas condiciones. Esto tiene como objetivo reducir la carga administrativa y fomentar la participación en la agricultura ecológica.

La postura del Consejo también permite que los productos ya etiquetados bajo el sistema anterior continúen vendiéndose hasta agotar existencias para evitar perturbaciones en el mercado.

El acuerdo de hoy se refiere a la actualización de un Reglamento de 2018 sobre producción ecológica y etiquetado de productos ecológicos.

La Comisión Europea (CE) planteó cambios para simplificarlo, asegurar la competencia leal entre productos que cumplen las reglas de la UE y los importados con estándares equivalentes y ajustar los criterios exigidos a los pequeños productores para integrarse en grupos de operadores.

Su contenido se traduciría en un ahorro de costes administrativos por valor de 47,8 millones de euros para productores, operadores y administraciones, según sus cálculos.

Se prevé que las negociaciones entre la presidencia del Consejo y el Parlamento Europeo comiencen lo antes posible para tratar de alcanzar un acuerdo antes de fin de año. EFE

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