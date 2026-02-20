Pacientes trasplantadas piden combatir tabúes que frenan la donación de órganos en México

3 minutos

Ciudad de México, 20 feb (EFE).- Pacientes mexicanas que han tenido la posibilidad de vivir gracias a un trasplante pidieron este viernes combatir los tabúes que frenan la donación de órganos en México, un país donde 18.500 personas permanecen en lista de espera para recibir un órgano o tejido, siendo el riñón el más demandado.

Para Karla Rivas Mariscal, la insuficiencia renal no comenzó con dolor, sino con cansancio extremo, hinchazón en las piernas y una fatiga constante que le impedía realizar actividades básicas, hasta que su diagnóstico la llevó a depender de tratamientos sustitutivos y a un trasplante de riñón que le permitió “volver a vivir sin miedo”.

Durante un encuentro con médicos y autoridades sanitarias, con motivo del Día Mundial de Trasplante de Órganos y Tejidos el próximo 27 de febrero, Rivas explicó que la enfermedad afectó su cuerpo y su estabilidad emocional.

“No es solo el paciente el que espera, es toda la familia la que vive en pausa”, dijo.

Además, relató que antes del trasplante su vida estaba marcada por limitaciones físicas, visitas constantes al hospital y el desgaste psicológico de no saber cuándo llegaría la llamada. Tras la cirugía, recuperó movilidad, energía y autonomía. “Es una segunda oportunidad”, afirmó.

Nancy Martínez, también receptora renal, vivió un proceso similar. Fue diagnosticada con insuficiencia renal crónica hace 12 años, durante su embarazo.

Con el paso del tiempo comenzaron la debilidad persistente, episodios de presión arterial elevada y la necesidad de hemodiálisis durante seis meses antes de recibir un riñón donado por su hermano menor en diciembre de 2024.

“Mi hermano me regaló vida, me regaló más tiempo con mi hijo”, aseguró Nancy, quien hoy habla de proyectos y planes que había suspendido.

Mitos que aún pesan

Ambas coincidieron en que el mayor obstáculo no fue solo la enfermedad, sino los tabúes alrededor de la donación.

“Yo tenía miedo”, reconoció Nancy. En su entorno, dijo, persisten creencias de que el donante se enfermará después o que el cuerpo no es tratado con respeto.

La directora del Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA), la doctora Rosa Erro, explicó que alrededor del 60 % de los casos potenciales enfrentan negativa familiar, muchas veces por desinformación.

Entre los mitos más frecuentes están la creencia de que un paciente identificado como donante no será atendido con prioridad en urgencias o que existe tráfico de órganos.

Avances y desafíos

En 2025 se realizaron más de 6.500 trasplantes en el país, mientras la tasa de donación se mantuvo en 4,3 por millón de habitantes.

El doctor Luis Navarro, jefe de trasplantes del Centro Médico ABC, destacó que la cirugía ha evolucionado hacia técnicas de mínima invasión que reducen complicaciones y aceleran la recuperación.

Además, explicó que la sobrevida de un riñón trasplantado supera el 95 % a cinco años gracias a mejores estudios de compatibilidad y nuevos medicamentos inmunosupresores. EFE

