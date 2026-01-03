Pakistán prueba con éxito un nuevo misil de crucero furtivo capaz de burlar radares

1 minuto

Islamabad, 3 ene (EFE).- La Fuerza Aérea de Pakistán anunció este sábado el éxito de la prueba de vuelo de su nuevo misil de crucero de fabricación nacional, el «Taimoor», un proyectil diseñado para volar a baja altitud y evadir los radares enemigos con un alcance operativo de 600 kilómetros.

Según informó la oficina de comunicación del Ejército (ISPR), el sistema es un misil de lanzamiento aéreo capaz de transportar ojivas convencionales y atacar con «alta precisión» objetivos tanto en tierra como en el mar.

Su principal baza estratégica es un sistema de navegación avanzado que le permite planear pegado al terreno, una característica técnica pensada para penetrar sistemas de defensa antimisiles hostiles sin ser detectado.

El jefe del Estado Mayor del Aire, el mariscal Zaheer Ahmed Baber Sidhu, calificó el ensayo como un hito en la «autosuficiencia tecnológica» de la industria de defensa paquistaní.

El militar subrayó que el Taimoor refuerza la «disuasión convencional creíble» de Pakistán ante un entorno de seguridad regional en constante evolución, una referencia velada al equilibrio de fuerzas que mantiene con su vecina India.

Este desarrollo se suma al arsenal estratégico de Islamabad, que considera su programa de misiles la columna vertebral de su defensa nacional. EFE

aa-igr/alf