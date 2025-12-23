Pakistán vende por 482 millones de dólares su aerolínea PIA de bandera nacional endeudada

Islamabad, 23 dic (EFE).- Pakistán concluyó este martes el proceso de privatización de su aerolínea de bandera, Pakistan International Airlines (PIA), con la adjudicación del 75 % de su capital al Grupo Arif Habib, que presentó la oferta más alta, por 135.000 millones de rupias (482 millones de dólares).

La licitación, retransmitida en directo por la televisión nacional, contó con la participación de tres postores precalificados. En la ronda decisiva, el Grupo Arif Habib superó las propuestas del Grupo Lucky, que ofreció 101.500 millones de rupias (365 millones de dólares), y de la aerolínea privada Airblue, que presentó una oferta de 26.500 millones de rupias (95 millones de dólares).

El proceso se desarrolló en dos rondas después de que el Grupo Arif Habib obtuviera la primera posición en la fase inicial, lo que activó una segunda ronda conforme al marco de privatización del Gobierno. El precio base para esta etapa se había fijado en 115.000 millones de rupias (413 millones de dólares).

El primer ministro, Shehbaz Sharif, subrayó durante una reunión del gabinete la necesidad de garantizar la transparencia del procedimiento, al calificarlo como «la mayor transacción de la historia de Pakistán». Según el jefe del Ejecutivo, una adjudicación exitosa permitirá impulsar el programa de privatizaciones del país.

Era el segundo intento del Gobierno de vender la participación mayoritaria de PIA, después de que una subasta celebrada el año pasado solo atrajera una oferta de 10.000 millones de rupias (36 millones de dólares), muy por debajo del precio mínimo fijado entonces por las autoridades.

El Ejecutivo había preseleccionado inicialmente a cuatro grupos inversores, aunque la Fauji Fertilizer Company, vinculada a un conglomerado respaldado por el Ejército, se retiró del proceso antes del inicio de la licitación.

De acuerdo con la oficina del primer ministro, Pakistán mantendrá el nombre y la marca de PIA tras la privatización. La operación forma parte central del programa de reformas económicas acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el marco de un rescate financiero de 7.000 millones de dólares.

Fundada en 1955 y considerada durante décadas una de las aerolíneas líderes de Asia, PIA arrastra graves problemas financieros derivados de una prolongada mala gestión, interferencias políticas y exceso de personal, con pérdidas acumuladas superiores a los 2.800 millones de dólares. EFE

