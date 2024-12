Pallete: la UE tiene ahora un «diagnóstico correcto» sobre su competitividad y debe actuar

3 minutos

Bruselas, 12 dic (EFE).- El presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, afirmó este jueves que la UE tiene «por primera vez» un «diagnóstico correcto» de los problemas que merman su competitividad económica, también del sector de las telecomunicaciones, y añadió que «no hacer nada no es una opción» e instó a actuar.

«Por primera vez tenemos el diagnóstico correcto, hemos abordado el problema, hemos identificado el problema pero no hacer nada no es una opción (…) Tenemos que cambiar», remarcó durante su intervención en un panel de debate dentro del foro Liderazgo Tecnológico organizado por el diario británico ‘Financial Times’.

«Los últimos 20 años no han ocurrido a favor de Europa, hemos perdido terreno. En nuestro sector, los estándares 2G y 3G eran europeos. Ni el 4G, ni 5G, ni siquiera el 6G van a ser estándares europeos. Nos hemos quedado atrás y si te quedas atrás en innovación no hay forma de ser competitivo», advirtió.

En este sentido, recordó que «sólo el 2 % de las patentes concedidas son europeas», frente al 61 % de China y el 21 % de Estados Unidos, y añadió que muchas empresas innovadoras en el último país son financiadas por actores europeos que se han mudado por el entorno financiero «pero también por la regulación».

Álvarez-Pallete también lamentó que el mercado europeo está «muy fragmentado» y mal regulado y puso el ejemplo de Telefónica, sobre el que se aplican unas leyes determinadas «por razones que ya no existen», derivadas de su pasado como empresa pública, monopolística y centrada en el despliegue de cobre.

«Si se quiere ser competitivo, hay que reconocer que estamos regulados para un mundo de caballos en un mundo de autopistas. Lo primero es reconocer que no estamos regulados de la manera correcta», enfatizó.

De hecho, preguntado por la definición de competitividad al inicio del debate, el presidente de Telefónica contestó que «para un sector es la diferencia entre ser un líder o quedarse atrás», mientras que «para una región para Europa, es la diferencia entre ser soberana o una colonia».

Política de Competencia errónea

Por otro lado, apuntó que la política europea de Competencia está diseñada de forma «incorrecta» porque se centra únicamente en el efecto sobre el precio de las fusiones que supervisa e ignora otras cuestiones, entre ellas el potencial beneficio de las mismas en materia de innovación.

«La definición de mercado relevante es errónea. Se ignora a actores que compiten con nosotros. Se centra en efectos sobre el precio ignorando impactos secundarios en innovación, destrucción de trabajo o competitividad. El impacto de cada transacción en el mercado está mal medido», enumeró Álvarez-Pallete.

El presidente de Telefónica indicó que esta política fomenta que haya «cinco antenas en cada tejado» en lugar de tener «más innovación y creación de empleo», al tiempo que subrayó que la política de Competencia no es un «fin» sino una «herramienta» dentro de una política industrial que debe responder a «dónde quiere estar Europa en cinco o diez años».

«En mi opinión, no hay espacio para 34 MNO (operadores de redes móviles, en inglés), no hay espacio para cinco antenas en cada tejado, no tiene sentido. Ha llegado el momento de ser realista», expresó. EFE

asa/mb/ig

(Más información de la Unión Europea en euroefe.euractiv.es)