Palmarés completo de la 76 edición del Festival de Cine de Berlín

Berlín, 21 feb (EFE).- La película ‘Yellow Letters’, del cienasta turco-alemán Ilke Çatar, se hizo este sábado con el Oso de Oro de la 76 edición de la Berlinale, cuyo palmarés fue anunciado por el jurado de la competición, presidido por el cineasta alemán Wim Wenders.

Este es el listado completo de premios:

Oso de Oro: ‘Yellow Letters’, de Ilker Çatak.

Oso de Plata Gran Premio del Jurado: ‘Salvation’, de Emin Alper.

Oso de Plata Premio del Jurado: ‘Queen At Sea’, de Lance Hammer.

Oso de Plata a la mejor Dirección: Grant Gee, por ‘Everybody Digs Bill Evans’.

Oso de Plata a la mejor Interpretación Protagonista: Sandra Hüller, por ‘Rose’.

Oso de Plata a la mejor Interpretación Secundaria: Anna Calder-Marshall y Tom Courtenay, por ‘Queen At Sea’.

Oso de Plata a mejor Guión: Geneviève Dulude-de Celles, por ‘Nina Roza’.

Oso de Plata a la mejor contribución artística: ‘Yo (Love is a Rebellious Bird)’, de Anna Fitch y Banker White.

Mejor documental: ‘If Pegeons Turned to Gold’, de Pepa Lubojacki.

Mejor ópera prima: ‘Chronicles From the Siege, de Abdallah Alkhatib.

Oso de Oro al mejor cortometraje: ‘Someday a Child’, de Marie-Rose Osta.

Oso de Plata de cortometraje: ‘A Women’s Place is Everywhere’, de Fanny Texier.

Candidato de la Berlinale a los Premios de CIne Europeos en la categoría de cortometraje: ‘Cosmonauts, de Leo Cernik.

Premio CUPRA de Dirección de Cortometrajes: Jingkai Qu, por ‘Kleptomania’. EFE

