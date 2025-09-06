Palmarés completo de la 82 edición del Festival de cine de Venecia
Venecia (Italia), 6 sep (EFE).- ‘Father Mother Sister Brother’, de Jim Jarmusch, se llevó el León de Oro de la 82º edición del Festival de Cine de Venecia. Este es el palmarés completo.
Selección Oficial:
— León de Oro a la mejor película: ‘Father Mother Sister Brother’, de Jim Jarmusch.
— León de Plata – Gran Premio del Jurado: ‘The voice of Hind Rajab’ (‘La voz de HInd Rajab’), de Kaouther Ben Hania.
— León de Plata – Mejor dirección: Benny Safdie, por ‘The Smashing Machine’.
— Copa Volpi a la mejor actriz: Xin Zhilei, por ‘The Sun Rises os us All’.
— Copa Volpi al mejor actor: Toni Servillo, por ‘La Grazia’.
— Mejor guión: Valérie Donzelli y Gilles Marchand por ‘Á pied d’oeuvre’.
— Premio Especial del Jurado: ‘Sotto le Nuvole’, de Gianfranco Rosi.
— Premio Marcello Mastroiani al mejor actor emergente: Luna Wedler, por ‘Silento Friend’.
Sección Horizontes (dedicada a las nuevas vanguardias):
— Mejor película: ‘En el camino’, de David Pablos.
— Mejor dirección: Anuparna Roy, por ‘Songs of Forgotten Trees’.
— Premio Especial del Jurado: ‘Lost Land’, de Akio Fujimoto.
— Mejor actriz: Benedetta Porcaroli, por ‘Il rapimento di Arabella’.
— Mejor actor: Giacomo Covi, por ‘Un anno di scuola’.
— Mejor guión: Ana Cristina Barragán, por ‘Hiedra’.
— Mejor cortometraje: ‘Utan Kelly’, de Lovisa Sirén.
Venecia Spotlight (películas seleccionadas por su innovación con el público):
— Premio del público: ‘Calle Málaga’, de Maryam Touzani.
León del Futuro, Premio Venezia Ópera Prima: ‘Short Summer’, de Nastia Korkia.
Venecia Clásicos:
— Mejor documental sobre el cine: ‘Mata-Hari’, de Joe Beshenkovsky y James A. Smith.
— Mejor restauración: ‘Bashu, the Little Stranger’, de Bahram Beyzaie.
Venecia Inmersiva:
— Gran Premio: ‘The clouds are Two Thousands Meters Up’, de Singing Chen.
— Premio Especial del Jurado: ‘Less than 5 of Safron’, de Négar Motevalymeidanshah.
— Premio a la Dirección: Kate Voet y Victor Maes, por ‘A Long Godbye’. EFE
(foto) (vídeo)