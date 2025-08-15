Paloma Morphy: la mexicana que saltó de TikTok para lanzar su primer disco

3 minutos

Diego Cubillas

Ciudad de México, 15 ago (EFE).- Con 25 años y una carrera impulsada por las redes sociales, la mexicana Paloma Morphy pasó de cantar en su cuarto frente a la pantalla de su teléfono a lanzar un disco y llenar el Lunario de Ciudad de México en su primer concierto en solitario.

Sus canciones pop, con letras que abordan el amor, el desamor, la salud mental y el paso del tiempo, se combinan con ritmos bailables que escuchan más de 460 mil personas al mes en Spotify.

“Yo siempre he sido una persona muy alegre. Entonces, ¿cómo poner una canción con una letra tristísima con una parte de un violín? Pues no iba tanto conmigo porque, aunque yo estaba triste, siempre era la más alegre, la que tenía la mejor cara, le trataba de buscar el lado positivo a las cosas y convertía todas sus tragedias en chistes. Esa soy yo”, explica Morphy para EFE.

Por ello, pese a ese divertido ritmo, asegura que el hilo conductor de sus canciones “es realmente lo honestas que son, del sentimiento que hablo. A mí me queda claro que la gente que lo escucha lo siente tanto como yo lo sentí, porque es 100 % real. No está nada maquillado, no tiene ningún tipo de endulzante”.

Tres meses después del lanzamiento de su disco, Morphy cuenta que la idea del álbum “se fue dando de forma muy orgánica” y que “solitas las canciones empezaron a generar este concepto” que dio lugar a ‘Au’.

Y aunque recomendaría todas sus canciones, explica que ‘(sola)’, es una canción que le gusta porque “aunque me daba miedo, me ayudó mucho”, ya que tras una larga temporada de relaciones sentimentales “me animé por primera vez, a quitarme eso y a estar sola” .

Cada tema de ese nuevo disco refleja sus emociones, y su objetivo es que su música trascienda: “Ayer escuchaba una canción de Nesquik que dice, ‘No quiero hits, quiero classics’. Y es eso. Yo no quiero hits, quiero clásicos”.

Pese a que ha “tratado de hacer toda mi música sin ningún tipo de referencia”, en los primeros videos publicados en la red social de TikTok, Paloma, acompañada de un ukelele, versionaba a Julieta Venegas, Shakira, Natalia Lafourcade o Pablo Alborán, y ese pop sigue presente en sus canciones.

Después de saltar de las redes a los escenarios, actuando en pequeños bares, festivales y el Lunario, ahora Paloma sueña con “llenar el Zócalo (…) y realizar una gira de estadios por todo el mundo”.

También, imagina colaboraciones con artistas internacionales como Rauw Alejandro, Rosalía, Latin Mafia o Bad Bunny, quienes, a pesar de sus diferentes sonoridades, afirma que, “habiendo tantos mundos por explorar dentro de la música, lo quiero todo”.

Ahora, tras haber estudiado la carrera de derecho y dejarlo por alcanzar lo que ha conseguido, lanza un mensaje a los jóvenes: “Que se avienten. Que no tengan miedo, que el ‘no’ ya lo tienen”.

Con 25 años y una carrera por delante, sus metas las tiene claras: “Yo quiero todo, yo voy por todo, hasta donde tope. Yo voy a seguir sacando música. Soy una persona que, no siempre, pero que a raíz de que encontré esto, que es mi sueño, empecé a soñar en grande”. EFE

dcb/csr/gpv

(foto)