Panamá aprueba verificar la carga de los contenedores, ante amenazas como el narcotráfico

3 minutos

Ciudad de Panamá, 28 oct (EFE).- El Gobierno de Panamá aprobó este martes un programa para verificar la carga que entra y sale del país y que incluye una agencia especial dedicada de la inspección de contenedores en los puertos, que organismos internacionales han señalado de estar infiltrados por el narcotráfico.

El decreto ratificado hoy por el Gabinete (Consejo de Ministros) crea el Programa de Coordinación Interinstitucional y Asistencia Intergubernamental de Verificación de Carga en todo el territorio de Panamá.

La norma establece que toda carga en contenedores que ingrese, transite, trasborde o salga por el territorio nacional, «podrá ser verificada a través de tecnología no intrusiva, incluyendo contenedores vacíos».

A la Autoridad Nacional de Aduanas (ANA) le corresponderá su aplicación a fin de «garantizar el comercio seguro dentro de la cadena logística internacional», según un comunicado del Ejecutivo que dirige el presidente panameño, Jose Raúl Mulino.

El decreto dispone que la entidad aduanera la aplicará en conjunto con otras entidades que intervienen en el ingreso, salida o permanencia de mercancía, así como en «la lucha contra el crimen organizado, el terrorismo, la proliferación de armas de destrucción de masiva, el contrabando y las consecuencias que dicho movimiento conlleva».

«Entre una de las principales modalidades que hay en el narcotráfico está la contaminación de los contenedores en sus estructuras, el techo, el piso del contenedor, y nosotros hemos tenido casos que, con esta tecnología es la única forma de poder detectarlo, en las llantas, en el cabezal» a través de escáneres, dijo la directora de la ANA, Soraya Valdivieso, tras ser aprobada la norma.

El anuncio de esta nueva disposición del Ejecutivo panameño se produce luego de que se conociera este domingo en España que el Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la Policía incautó unos cuatro mil kilos de cocaína en un mercante que había partido de una terminal portuaria panameña y cuyo destino final era el puerto español de Vigo.

La operación, realizada en la noche del pasado miércoles, concluyó con la detención de nueve miembros de la tripulación del barco procedente de Panamá y con bandera de Tanzania.

El cuerpo policial recibió la primera información procedente de la agencia estadounidense antidrogas DEA el pasado 8 de octubre y, desde entonces, coordinó el operativo que se desarrolló en la noche del miércoles a unas seiscientas millas del archipiélago español de las Islas Canarias (Atlántico).

Un reciente informe de la Organización Mundial de Aduanas (OMA), publicado a mediados de este 2025, indicó que los puertos panameños están altamente infiltrados por el narcotráfico, cuyos operadores contaminan con drogas los contenedores.

Panamá, un país de tránsito de drogas producidas en Suramérica, con destino a EE.UU. -el mayor consumidor de cocaína del mundo- y Europa, decomisó alrededor de ochenta toneladas de sustancias ilícitas en 2024, de acuerdo con datos oficiales. EFE

