Panamá dice que no «se va a dejar amenazar» en tensión con China

afp_tickers

2 minutos

El presidente panameño, José Raúl Mulino, advirtió este jueves que su país no «se va a dejar amenazar», aunque espera que bajen las tensiones con China por la anulación del contrato que permite a una empresa hongkonesa operar puertos en el canal.

China, a través de la Oficina de Asuntos de Hong Kong y Macao, dijo el martes que Panamá pagaría «un alto precio» por cancelar la concesión que permite a una subsidiaria de CK Hutchison Holdings administrar desde 1997 dos puertos en la vía interoceánica.

La decisión enfureció a Pekín, que según información de Bloomberg está pidiendo a sus empresas estatales que suspendan negociaciones sobre nuevos proyectos con el país centroamericano.

«Panamá es un país digno y tampoco se va a dejar amenazar por ningún país sobre la Tierra», dijo Mulino en rueda de prensa al ser preguntado por las advertencias de Pekín.

Sin embargo, «espero que esta situación no escale, no tiene por qué», agregó.

La decisión de la justicia panameña se produjo en medio de las presiones del presidente Donald Trump, quien amenazó con recuperar el canal -construido por Estados Unidos- porque según él está «bajo control» de Pekín.

El portavoz de la cancillería china, Lin Jian, advirtió el miércoles que su país «defenderá con firmeza los derechos e intereses legítimos y legales de las empresas chinas».

La crisis estalló hace una semana cuando la Corte Suprema de Justicia anuló la concesión, renovada en 2021 por 25 años, con la que la filial de Hutchison, Panama Ports Company (PPC), opera los puertos de Balboa, en el Pacífico, y Cristóbal, en el Atlántico.

Según la justicia, la concesión era «inconstitucional» y tenía «una inclinación desproporcionada a favor de la empresa» en «perjuicio de las arcas del Estado».

Mulino precisó que la decisión de la Corte es «definitiva» e instó a China a acatar el fallo.

PPC anunció el pasado martes que impugnará la sentencia ante la Cámara de Comercio Internacional (ICC), con sede en París, por causarle «graves daños», al tiempo que denunció «una campaña del Estado» en su contra.

«Rechazo en lo absoluto que Panamá ha tenido un año hostigando o amenazando» a Hutchison, «eso es total y absolutamente falso», afirmó Mulino.

Tras el fallo, el gobierno panameño anunció que la compañía danesa Maersk asumirá de manera temporal la administración de las terminales portuarias hasta una nueva concesión.

jjr/mis/cr