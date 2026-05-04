Panamá hará frente a Bosnia y Herzegovina su último ensayo antes de jugar el Mundial

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Ciudad de Panamá, 4 de mayo (EFE).- La selección de Panamá cerrará su fase de preparación previa al Mundial 2026 con un partido ante su similar de Bosnia y Herzegovina, según confirmó este lunes la Federación Panameña de Fútbol (FPF).

«Bosnia y Herzegovina, el sábado 6 de junio, antes de viajar a nuestro campamento base en Canadá”, señaló la FPF en un comunicado en el que anunció el encuentro.

De acuerdo con la información, el juego amistoso ante el conjunto bosnio se disputará en el Energizer Park, en San Luis, Missouri, Estados Unidos.

La selección de Bosnia y Herzegovina se clasificó al Mundial de 2026 a través del repechaje de la UEFA, tras superar a las selecciones de Gales e Italia. El equipo europeo quedó ubicado en el grupo B junto a Canadá, Catar y Suiza.

Tras este compromiso, añade la nota de la FPF, llegará «el turno del esperado viaje a territorio mundialista», cuando el 7 de junio la delegación panameña parta rumbo a Toronto, marcando su llegada oficial a la Copa del Mundo 2026.

Previo a este encuentro, Panamá tiene programados otros dos partidos: el primero ante Brasil, el 31 de mayo en el estadio Maracaná, en lo que marcará la despedida de la selección pentacampeona del mundo antes del torneo, y el 3 de junio cuando la roja centroamericana se despida de su afición frente a República Dominicana, en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

Panamá, ubicada en el grupo L junto a Ghana, Croacia e Inglaterra, debutará el 17 de junio en su segundo Mundial —tras su participación en Rusia 2018— cuando se mida a la selección de Ghana en Toronto. EFE

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