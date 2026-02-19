Panamá invierte 3 millones de dólares en la renovación de vehículos de la fuerza pública

2 minutos

Ciudad de Panamá, 19 feb (EFE).- El Gobierno de Panamá invirtió 3,03 millones de dólares en la compra de casi un centenar vehículos de la fuerza pública en lo que ha sido la «mayor renovación de transporte operativo en la historia institucional», según informó este jueves el Ministerio de Seguridad Pública.

La seguridad del Estado panameño está en manos de la Policía Nacional (PN), el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), el Servicio Nacional Aeronaval (Senan), y el Servicio de Protección Institucional (SPI), ya que no existe Ejército en este país centroamericano, que lo abolió en 1990 tras la invasión de EE.UU.

La nueva flota, un total de 98 vehículos, contempla camionetas tipo pickups, motocicletas, autobuses y sedanes destinados a reforzar el patrullaje en calles, carreteras, fronteras y costas del país, dijo un breve comunicado del Ministerio de Seguridad Pública.

«Hoy no entregamos vehículos: ampliamos la capacidad del Estado para proteger a cada familia panameña», declaró en el acto de entrega el ministro de Seguridad Pública, Frank Abrego, al resaltar en su discurso el significado estratégico de esta inversión.

Esta renovación de la flota vehicular «fortalece la presencia territorial del Estado y respalda la misión de los hombres y mujeres uniformados. Equipamiento moderno significa mayor prevención, más control y respuesta eficaz frente al delito», agregó la misiva oficial.

Panamá registró 593 homicidios en el 2025, un 2 % más que los 583 del año anterior, según las estadísticas del Ministerio Público (MP, Fiscalía), que además señalan que en el país se incautaron 129 toneladas de drogas y 47,8 toneladas de precursores químicos. EFE

