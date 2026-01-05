Panamá y Paraguay proponen un diálogo regional para la transición democrática en Venezuela

2 minutos

Ciudad de Panamá, 5 ene (EFE).- Los presidentes de Panamá, José Raúl Mulino, y de Paraguay, Santiago Peña, coincidieron este lunes en la necesidad de proponer un diálogo regional sobre la «transición democrática en Venezuela», después de la operación militar estadounidense que derivó en la detención del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores.

El Gobierno panameño informó a través de un comunicado que Mulino y Peña mantuvieron una conversación telefónica en la que sostuvieron «que es necesario realizar, en el corto plazo, una conversación entre los mandatarios de la región sobre una transición democrática en Venezuela».

«Mulino y Peña coincidieron en que deben ser los venezolanos quienes decidan el futuro de su país, en un proceso que debe incluir en sus inicios el retorno de los exiliados y la liberación de los presos políticos», según la nota.

Mulino recordó en la conversación el impacto que tuvo la crisis venezolana en sus fronteras, con una oleada de migrantes irregulares donde «más del 90 % de las personas registradas eran venezolanas. Igual sucede en este momento con el flujo inverso de la migración, una vez se cerraron las fronteras hacia Norteamérica», en referencia a la caída drástica del paso de personas por la peligrosa selva del Darién, frontera natural entre Panamá y Colombia.

De acuerdo con el comunicado, «ambos mandatarios destacaron la necesidad de que en el proceso de ordenamiento democrático se reconozca la voluntad electoral de los venezolanos contenida en las actas de los resultados de los comicios de 2024 que reposan en Panamá».

Las cancillerías de ambos países, anotaron, están coordinando una conversación de manera virtual entre los presidentes de la región que acepten participar.

Mulino ya había adelantado el pasado sábado que su Gobierno no reconocerá a la vicepresidenta y actual presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, como cabeza del Ejecutivo a cambio de Nicolás Maduro, capturado esa madrugada por EE.UU. bajo cargos de narcoterrorismo.

El presidente de Panamá sostuvo que en Venezuela debe ocurrir una transición que lleve al poder al líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia quien, reiteró el jefe de Estado panameño, ganó los comicios del 28 de julio de 2024, como lo confirman las actas electorales depositadas en el Banco Nacional de Panamá. EFE

mt/jrh