Papá Noel y periodistas llevan «una buena noticia» a cientos de niños en zonas de Caracas

2 minutos

Caracas, 20 dic (EFE).- Cientos de niños venezolanos de varias comunidades de Caracas recibieron este sábado obsequios de Papá Noel y sus ayudantes, un grupo de periodistas que lleva adelante el proyecto ‘Un juguete, una buena noticia’, que este año recolectó un total de 567 regalos.

La jornada comenzó en un sector de la parroquia Filas de Mariche, donde Santa y sus colaboradores entregaron uno por uno los juguetes a niños de diferentes edades, varios de ellos con gorros navideños, astas de reno u otros elementos alusivos a la festividad.

«Hasta uno mismo se divierte observando la alegría de los niños», dijo a EFE Carmen Pérez, de 64 años, cuyas tres nietas recibieron también ‘una buena noticia’, una iniciativa que le parece «excelente» y que le gustaría que continúe.

Esta es la novena ocasión en la que el grupo se organiza para recolectar cientos de juguetes y llevarlos a barriadas del país, hoy en medio de una prolongada crisis política y de una creciente presión por parte de Estados Unidos sobre Venezuela, cerca de cuyas aguas mantiene un despliegue militar denunciado por el Gobierno chavista como una «amenaza».

El proyecto fue creado en 2017 por cinco trabajadores de la prensa y hoy cuenta con el apoyo de decenas de personas de distintas profesiones.

Desde entonces, han repartido 3.762 juguetes y unos 288 kilogramos de alimentos en zonas de la capital venezolana y otras ciudades.

Pérez celebró que haya una «recreación tan bonita» como esta a pesar de «tantos problemas que hay en el país».

Luego, Papá Noel y sus ayudantes recogieron sus pertenencias y se trasladaron a la comunidad La Dolorita, en Petare, considerada la favela más grande de Venezuela, donde continuaron con las entregas.

Wanda López, coordinadora de la iniciativa, dijo a EFE que este año superaron la meta de 350 juguetes gracias al apoyo de la empresa privada y de venezolanos en el mundo, aun cuando, aseguró, es «un poco complejo» en esta época, cuando las personas ya tienen sus propios gastos típicos de estas fechas.

«Sin embargo, no se nos ha hecho más difícil ni más fácil», expresó López, quien se mostró feliz de poder nuevamente llevar «sonrisas y alegrías a niños» del país. EFE

csm/eav

(foto)(vídeo)