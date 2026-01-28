Paquetá regresa a Flamengo por 50,2 millones de dólares en el traspaso más caro Brasil

2 minutos

Río de Janeiro, 28 ene (EFE).- El centrocampista Lucas Paquetá regresa a Flamengo tras un acuerdo en el que el club de Río de Janeiro desembolsó 50,2 millones de dólares (unos 42 millones de euros) al West Ham inglés, la operación más costosa jamás realizada por un club brasileño, según medios locales.

El jugador debe llegar a Río esta semana para firmar contrato por cinco años con el actual campeón de la Liga brasileña y la Copa Libertadores.

Paquetá fue revelado por Flamengo en 2016 y regresa al club carioca tras casi una década en Europa, donde pasó por el Milán en Italia, el Lyon francés y el West Ham.

Con la camiseta del ‘Fla’ el futbolista disputó 96 partidos, en los que marcó 18 goles y se consolidó como una de las grandes promesas surgidas en el «Ninho do Urubu».

La versatilidad del centrocampista, capaz de actuar como volante, extremo o delantero, es considerada estratégica para el equipo dirigido por Filipe Luís.

Los medios brasileños señalan que los ingleses pedían inicialmente 65 millones de euros, pero Flamengo logró reducir la cifra y cerrar el acuerdo en unos 42 millones.

De acuerdo con el portal Globoesporte para el contrato que sería por cinco temporadas el único punto de discordia era la forma de pago, pero los ingleses terminaron aceptando la propuesta de Flamengo, que prevé el abono de una sola cuota anual, proporcional en 2026 y 2027 y algo menor en 2028.

El monto pago por Paquetá supera los 27 millones de euros que pagó recientemente el Cruzeiro al Zenit de San Petesburgo por Gerson, hasta entonces, la mayor cifra otorgada por un jugador en Brasil. EFE

