París critica la captura de Maduro y dice que una solución política no puede ser impuesta

3 minutos

París, 3 ene (EFE).- El ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, desautorizó este sábado la captura por Estados Unidos del presidente venezolano, Nicolás Maduro, al que critica por haber «confiscado el poder» al pueblo, y advierte de que una solución política no puede venir impuesta del exterior.

En un mensaje en su cuenta de X, Barrot insistió en que «la operación militar que ha conducido a la captura de Nicolás Maduro infringe el principio de no recurrir a la fuerza en el que se basa el derecho internacional».

Sobre todo, insistió en que «ninguna solución política duradera puede ser impuesta del exterior y los pueblos soberanos deciden solos su futuro».

El jefe de la diplomacia francesa recordó la severidad con la que París había acogido la proclamación de la contestada victoria de Maduro en las últimas presidenciales de julio de 2024.

«Al confiscar el poder al pueblo venezolano y al privarlo de sus libertades fundamentales, Nicolas Maduro atentó gravemente contra su dignidad y contra su derecho a la autodeterminación».

A ese respecto, recordó que Francia se ha implicado en «acciones de mediación en favor del respeto de la soberanía del pueblo venezolano, cuya voz debe primar».

Pero en todo caso, eso no quita la carga de Barrot contra la operación de Estados Unidos, entre otras cosas por el precedente que asienta.

A su parecer, la multiplicación de las violaciones a ese principio» de no recurrir a la fuerza por parte de un país que es miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU «tendrá graves consecuencias para la seguridad del mundo de las que nadie escapará».

Por eso, reiteró su defensa de la Carta de Naciones Unidas, «que debe continuar guiando la acción internacional de los Estados siempre y en todas partes».

Fuentes del Elíseo, por otro lado, indicaron que el presidente francés, Emmanuel Macron, está siguiendo lo que ocurre en Venezuela y habla con «sus socios» en la región.

A finales de 2022, Macron se había propuesto como mediador entre el Gobierno de Maduro y la oposición del momento, sin que esas acciones tuvieran unos efectos significativos.

Francia, que tiene diferentes territorios en el Caribe (los archipiélagos de Martinica y Guadalupe, una parte de la isla de San Martín, así como la Guayana francesa en el territorio continental sudamericano) se ha esforzado estos últimos meses en reforzar su coordinación con los países de la región en la lucha contra el narcotráfico.

Una actitud que contrastaba con las diatribas de Donald Trump, que ha acusado en particular al Gobierno venezolano, pero también a Colombia, de estar implicados en el tráfico de drogas en dirección de Estados Unidos. EFE

ac/rf