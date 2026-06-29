Paraguay «reivindica equidad» en el reparto de cupos de exportación del Mercosur a la UE

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Luque (Paraguay), 29 jun (EFE).- Paraguay reivindicó este lunes un reparto equitativo de los cupos de exportación entre todos los miembros del Mercosur a la Unión Europea (UE), un extremo que consideró necesario para que este histórico acuerdo de libre comercio con el Viejo Continente se transforme en una «oportunidad real y concreta» para los países del ente suramericano.

Durante el discurso de apertura del 68 Consejo del Mercado Común -un encuentro también conocido como Cumbre de Cancilleres-, el ministro de Relaciones Exteriores paraguayo, Rubén Ramírez, adelantó que su país se opone a la distribución de las cuotas basada únicamente en «criterios de comercio histórico», como propusieron algunos socios en las reuniones preparatorias del sábado y domingo.

«Si negociamos juntos, si asumimos costos juntos y si realizamos concesiones en nombre del Mercosur, debemos también asegurar que las oportunidades obtenidas puedan ser aprovechadas por todos», apuntó Ramírez.

Como ejemplo, el canciller citó que socios han propuesto que los envíos de carne fresca paraguaya a la UE se acuerden en un rango de entre 300 y 600 toneladas, cuando la cuota global asignada por los Veintisiete supera las 6.000 toneladas.

«Nuestras exportaciones actuales ya demuestran una capacidad de abastecimiento muy superior a esos volúmenes. En consecuencia, una asignación reducida no constituye una oportunidad efectiva de acceso, sino una limitación práctica para consolidar y ampliar nuestra presencia en un mercado estratégico», agregó.

Paraguay, que ha presidido el Mercosur los últimos seis meses, y durante esta cumbre entregará el liderazgo del ente de integración regional a Uruguay, ha defendido en las últimas semanas un reparto igualitario de los cupos de exportación, algo que espera se acuerde en esta jornada.

Al respecto, el viceministro de Comercio y Servicios del Paraguay, Alberto Sborovsky, dijo en conversación con EFE que esta postura persigue evitar que entre los socios del Mercosur impere «la ley de la selva», donde «el primero llegado es el primero servido».

Histórico pacto con la UE

En enero pasado, el bloque firmó con la UE un acuerdo que abrió una de las mayores zonas de libre comercio del mundo, con un mercado de más de 700 millones de consumidores y cerca de una cuarta parte del producto interno bruto (PIB) global.

Este pacto comenzó a aplicarse de manera provisional el 1 de mayo, tras la ratificación del acuerdo en los Parlamentos del Mercosur.

Bolivia, que se adhirió al Mercosur en 2015, es miembro pleno desde 2024 y atraviesa por un periodo de transición para adecuar su entramado legal y arancelario a las reglas del bloque.

Venezuela, que se sumó al bloque en 2006, fue suspendido de manera indefinida en agosto de 2017, después de que el Mercosur invocara el ‘Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático’ tras considerar que el Gobierno del entonces presidente venezolano, Nicolás Maduro, rompió el orden democrático al instalar una Asamblea Constituyente en el país caribeño. EFE

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