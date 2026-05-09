Paraguay aspira a convertirse en «socio estratégico» de Taiwán en alta tecnología

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Taipéi, 9 may (EFE).- El presidente paraguayo, Santiago Peña, expresó este sábado su deseo de convertir al país suramericano en un «importante socio estratégico» de Taiwán en el ámbito de la alta tecnología, destacando la abundancia de recursos naturales y materias primas de Paraguay, en el marco de su visita de Estado a la isla.

Peña visitó esta mañana, junto con su homólogo taiwanés, William Lai, el Parque Científico del Sur de Taiwán -donde se ubican varias plantas de semiconductores avanzados de la firma TSMC- y el Centro Nacional de Computación en la Nube, informó un comunicado de la Oficina Presidencial isleña.

En su discurso, Peña afirmó que Taiwán y Paraguay comparten una «visión común de desarrollo» y recalcó que su país cuenta con «abundantes recursos naturales y una gran capacidad de producción de materias primas», según la transcripción de sus declaraciones recogida por la parte taiwanesa.

Con todo, el mandatario reconoció que, para lograr la prosperidad y el desarrollo a largo plazo, Paraguay debe ocupar primero un lugar en los ámbitos académico, de la innovación y de las industrias de alta tecnología, de ahí su interés en convertirse en un «socio estratégico» de la isla en esta materia.

Lai, por su parte, manifestó que Taiwán está dispuesta a compartir con Paraguay su experiencia en desarrollo tecnológico, administración de parques científicos y modernización industrial, para que la «sólida amistad entre ambos países se convierta en una fuerza importante para promover la prosperidad de la población».

Ambos líderes presenciaron este viernes la firma de varios documentos de cooperación bilateral, entre ellos un memorando de entendimiento relativo a un proyecto de inversión en un «centro soberano de capacidad de computación de inteligencia artificial (IA)».

Según Lai, este último acuerdo permitirá materializar gradualmente la idea de combinar la tecnología de inteligencia artificial de Taiwán con la «abundante energía verde» de Paraguay y convertir conjuntamente la electricidad en «capacidad de computación», aunque no brindó detalles adicionales respecto a este proyecto.

El presidente paraguayo llegó el jueves a la isla al frente de una delegación de más de cuarenta empresarios, en una visita de Estado que se prolongará hasta el domingo y que cuenta con una marcada agenda económica y política.

Paraguay es el único país de Suramérica y uno de los doce del mundo que mantiene relaciones diplomáticas formales con Taiwán, en un contexto en el que las presiones de China han reducido significativamente el número de aliados oficiales de Taipéi en los últimos años. EFE

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