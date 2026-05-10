Paraguay celebrará su tradicional parada militar en las fiestas patrias por clamor popular

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Asunción, 10 may (EFE).- El Gobierno de Paraguay dio marcha atrás a su decisión de suspender la tradicional parada militar en los festejos por los 215 años de su independencia de España -que cada año es uno de los eventos más esperados durante las fiestas patrias- en vista del clamor popular, dijo este domingo el vicepresidente del país suramericano, Pedro Alliana.

«Vamos a tener el desfile (el 14 de mayo) como todos los años», señaló Alliana entrevistado por la local Radio Ñanduti, tras señalar que el Gobierno escuchó las peticiones de la ciudadanía en las redes sociales.

El pasado jueves, el ministro de Defensa paraguayo, Óscar González, había informado de que el desfile militar y policial no se celebraría este año por «razones operativas».

El funcionario explicó que las tropas paraguayas están desplegadas en el marco de la operación Escudo Guaraní, lanzada en noviembre pasado para combatir al crimen organizado en el país.

Además, agregó el ministro, parte de las fuerzas militares cumplen tareas humanitarias, como el apoyo en comunidades bajo las aguas en el Chaco paraguayo, que se verían interrumpidas por el desfile.

Pero el vicepresidente dijo que acordó la víspera con el ministro de Defensa y con el titular de Interior, Enrique Riera, celebrar la parada policial y militar «sin que eso afecte de manera alguna» a las operaciones humanitarias y de seguridad que adelantan los uniformados.

La semana pasada, la titular de la Secretaría Nacional de Cultura, Adriana Ortiz -quien tiene rango de ministra-, dijo en una conferencia de prensa que la celebración incluirá al menos 110 actividades en todo el país, aunque con la Casa de la Independencia de Asunción como epicentro.

Se espera que, como ocurre cada año, las fiestas se inicien en el Palacio de López (sede del Ejecutivo), donde los militares izarán la bandera y efectuarán una salva de 21 cañonazos para recordar la revolución que un grupo de próceres paraguayos encabezó entre el 14 y 15 de mayo de 1811 para declarar, sin derramamiento de sangre, su independencia. EFE

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