The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Paraguay cierra la mayor cárcel de mujeres tras 106 años de funcionamiento

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Asunción, 6 oct (EFE).- El Gobierno de Paraguay anunció este lunes el cierre definitivo de la mayor cárcel de mujeres del país, la Penitenciaria Nacional Casa del Buen Pastor, tras 106 años de funcionamiento en Asunción, y ordenó el traslado de sus 569 reclusas a otro recinto, como parte de un plan para atender el hacinamiento y clasificar a las internas.

En una conferencia de prensa tras una operación que comenzó el domingo en la noche, el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, explicó que la decisión hace parte de una «política de reordenamiento del sistema penitenciario»

«Se procedió al traslado íntegro de la población completa de las mujeres que se encontraban guardando reclusión en este lugar al nuevo complejo para mujeres privadas de libertad de Emboscada», en el departamento de Cordillera (centro), agregó el funcionario.

A la cárcel de Emboscada, situada en la ciudad del mismo nombre, a unos 39 kilómetros de Asunción, también fueron trasladadas otras 93 reclusas que se encontraban en una penitenciaría de la ciudad de Coronel Oviedo (este).

El de Emboscada, detalló, tiene una capacidad para albergar a 1.237 reclusas y es atendido por personal femenino.

El titular de Justicia destacó que, «a partir de ahora, se elimina el hacinamiento en el sistema penitenciario de mujeres».

Además, señaló que se pondrán en marcha programas de reinserción social que cumplan con «la separación efectiva de mujeres procesadas y condenadas y subclasificando a las condenadas en distintos grupos».

Según el ministro, la prisión de Emboscada tiene «tecnología de punta» para la seguridad y espacios modernos de cocina, lavandería, capacitación, estudios y programas laborales. De igual forma, acogerá en cada celda hasta cuatro mujeres.

También informó que un grupo de reclusas con niños fue trasladado a la cárcel de Coronel Oviedo, sin precisar la cifra. EFE

ja/lb/vh

(foto) (video)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
11 Me gusta
55 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
32 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR