Paraguay cierra la mayor cárcel de mujeres tras 106 años de funcionamiento

Asunción, 6 oct (EFE).- El Gobierno de Paraguay anunció este lunes el cierre definitivo de la mayor cárcel de mujeres del país, la Penitenciaria Nacional Casa del Buen Pastor, tras 106 años de funcionamiento en Asunción, y ordenó el traslado de sus 553 reclusas a otro recinto, como parte de un plan para atender el hacinamiento y clasificar a las internas.

En una conferencia de prensa, el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, explicó que la denominada operación ‘Umbral 2.0’, que comenzó el domingo en la noche, hace parte de una «política de reordenamiento del sistema penitenciario».

«Se procedió al traslado íntegro de la población completa de las mujeres que se encontraban guardando reclusión en este lugar (Casa de Buen Pastor) al nuevo complejo para mujeres privadas de libertad de Emboscada», agregó Nicora.

Una fuente del Ministerio de Justicia precisó a EFE que el operativo permitió el traslado de un total de 664 mujeres a la cárcel de Emboscada, situada en la ciudad del mismo nombre, a unos 39 kilómetros de Asunción, en el departamento de Cordillera (centro).

De ese total, 553 fueron enviadas desde la ‘Casa del Buen Pastor’, 18 del reclusorio ‘Hogar Nueva Oportunidad’ -vecino de la ahora clausurada pentenciaría asuncena- y 93 de la cárcel Serafina Dávalos, ubicada en la ciudad de Coronel Oviedo (este).

El centro de reclusión de Emboscada, detalló Nicora, tiene una capacidad para albergar a 1.237 reclusas y es atendido por personal femenino.

Según el funcionario, el nuevo complejo penitenciario cuenta con 45.000 metros cuadrados, mientras la denominada «Casa del Buen Pastor» tiene una extensión de 10.000 metros cuadrados.

En el operativo participaron 400 agentes de la Policía Nacional, 520 integrantes de las Fuerzas Armadas, 90 funcionarios administrativos del Ministerio de Justicia y 200 agentes penitenciarios.

El titular de Justicia destacó que, «a partir de ahora, se elimina el hacinamiento en el sistema penitenciario de mujeres».

Además, señaló que se pondrán en marcha programas de reinserción social que cumplan con «la separación efectiva de mujeres procesadas y condenadas y subclasificando a las condenadas en distintos grupos».

Según el ministro, la prisión de Emboscada tiene «tecnología de punta» para la seguridad y espacios modernos de cocina, lavandería, capacitación, estudios y programas laborales. De igual forma, acogerá en cada celda hasta cuatro mujeres.

También informó de que un grupo de reclusas con niños fue trasladado a la cárcel de Coronel Oviedo.

A esa última prisión, fueron llevadas siete mujeres en situación de embrazo o con niños, según una fuente del Ministerio de Justicia.

Esta operación se suma a otros traslados de presos ordenados durante este año a lugares como la prisión en la ciudad de Minga Guazú (este).EFE

