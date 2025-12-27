Paraguay expulsa a exjefe policial brasileño condenado por trama golpista de Bolsonaro

Asunción, 26 dic (EFE).- La Dirección Nacional de Migraciones (DNM) de Paraguay expulsó del país la noche de este viernes al antiguo jefe de la Policía de Carreteras de Brasil Silvinei Vasques, condenado por la trama golpista de Jair Bolsonaro y quien fue detenido esta misma jornada en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, que sirve a Asunción.

En su cuenta en la red social X, la DNM informó que la entrega se hizo a la Policía Federal «en el paso fronterizo del Puente de la Amistad», que une a la localidad paraguaya de Ciudad del Este con la brasileña de Foz de Iguazú.

En el mismo mensaje, un vídeo muestra la entrega de Vasques, que vestía pantalón oscuro, camiseta verde y llevaba los ojos vendados. EFE

