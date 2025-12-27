Paraguay expulsa a exjefe policial brasileño condenado por trama golpista de Bolsonaro

Asunción, 26 dic (EFE).- La Dirección Nacional de Migraciones (DNM) de Paraguay expulsó del país la noche de este viernes al antiguo jefe de la Policía de Carreteras de Brasil Silvinei Vasques, condenado por la trama golpista de Jair Bolsonaro y quien fue detenido esta misma jornada en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, que sirve a Asunción.

En su cuenta en la red social X, la DNM informó que la entrega se hizo a la Policía Federal «en el paso fronterizo del Puente de la Amistad», que une a la localidad paraguaya de Ciudad del Este con la brasileña de Foz de Iguazú.

En el mismo mensaje, un video muestra la entrega de Vasques, que vestía pantalón oscuro, camiseta verde y llevaba los ojos vendados.

Antes de llegar a Paraguay, Vasques, que estaba bajo arresto domiciliario nocturno en el estado de Santa Catarina, en el sur de Brasil, a la espera de la ejecución de su sentencia, «rompió la tobillera electrónica» que monitoreaba sus movimientos.

Según las cámaras de seguridad de su comunidad, salió de su residencia la noche del miércoles en un vehículo alquilado, en compañía de un perro, «aparentemente de la raza pitbull», y cargado con ración y utensilios de transporte para su mascota.

El jueves, en pleno día de Navidad, la tobillera electrónica dejó de emitir señal. Posteriormente, dos equipos policiales fueron a su casa y verificaron que no estaba allí.

Más temprano, el jefe del departamento de la Policía Aeroportuaria de Paraguay, Sergio González, dijo que la detención de Vasques se produjo cuando el pasaporte paraguayo que presentó para tomar un vuelo a El Salvador con escala en Panamá «llamó la atención».

«Procedimos a tomarle las huellas y rápidamente notamos que no se trataba de una persona de nacionalidad paraguaya», dijo González a la televisión NPY.

«Con las huellas obtuvimos la información certera de quién se trataba y que tenía orden de captura en Brasil», agregó.

Vasques fue condenado por el Supremo el pasado 16 de diciembre dentro del juicio contra los últimos cinco acusados de la intentona golpista orquestada por Bolsonaro, quien ya cumple una pena de 27 años de prisión y actualmente se recupera en el hospital tras operarse de una hernia bilateral en la ingle.

No obstante, Vasques aún no había pasado a cumplir la pena en régimen cerrado porque la sentencia aún no es firme, ya que todavía se puede apelar el fallo.

El Supremo halló culpable a Vasques de estar detrás de una operación en la segunda vuelta de las elecciones de 2022 para dificultar la llegada de electores a los centros de votación en feudos tradicionalmente de la izquierda y favorecer así a Bolsonaro, que al final salió derrotado por el actual gobernante, Luiz Inácio Lula da Silva.

Además del exjefe de la Policía de Carreteras, el alto tribunal ha condenado a una treintena de acusados por la trama golpista, contra los que ha dictado penas de entre uno y 27 años de cárcel.

Sumadas las condenas de todo el proceso, que incluyó al propio expresidente Bolsonaro, varios exministros y antiguos jefes de las Fuerzas Armadas, superan los 400 años de prisión.

La más alta fue precisamente para Bolsonaro, a quien la corte consideró como «líder» de ese complot, que comenzó incluso antes de las elecciones de 2022 y tuvo como corolario el violento asalto a las sedes de los tres poderes del Estado del 8 de enero de 2023, una semana después de la investidura de Lula. EFE

