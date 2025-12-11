Paraguay llama a “respetar la voluntad” del pueblo en las elecciones de Honduras

Asunción, 11 dic (EFE).- Paraguay hizo este jueves un llamado a que se respete “la voluntad expresada” por el pueblo de Honduras en los comicios generales del pasado 30 de noviembre, marcados por denuncias de presunto fraude.

En un mensaje difundido por el Ministerio de Exteriores en su cuenta de la red social X, el Gobierno de Santiago Peña expresó su preocupación por la situación, al tiempo que pidió a las autoridades “garantizar institucionalidad democrática” en Honduras.

Más de una semana después de las elecciones, el Consejo Nacional Electoral (CNE) hondureño aún no ha difundido los resultados finales que, dicta la ley, debe publicar dentro de los 30 días posteriores a los comicios.

La incertidumbre se produjo después de detectarse 2.773 actas electorales con inconsistencias, que serán sometidas a un escrutinio especial.

Estás actas podrían representar más de 500.000 votos, suficientes para cambiar los resultados provisionales, pero la fecha del recuento aún se ha fijado.

El último cómputo oficial, con el 99,40 % de las actas escrutadas, da la ventaja al candidato del conservador Partido Nacional y apoyado por Trump, Nasry ‘Tito’ Asfura, con 1.298.835 votos (40,52 %), contra los 1.256.428 sufragios (39,48 %) que suma Salvador Nasralla, del Partido Liberal.

La aspirante del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), Rixi Moncada, permanece en el tercer lugar con 618.448 papeletas (19,29 %).

El miércoles, Nasralla denunció un presunto fraude y afirmó que el Partido Liberal «ganó por amplio margen las elecciones» mientras que Estados Unidos desestimó esta misma semana que hubiera irregularidades en los comicios.EFE

