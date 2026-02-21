Paraguay será sede de la Conferencia de Ejércitos Americanos

Asunción, 20 feb (EFE).- Paraguay será sede entre el lunes y el viernes próximo de la Conferencia de Ejércitos Americanos (CEA) 2026, como parte de la presidencia pro tempore de ese foro, que reúne a 23 ejércitos y que este país suramericano ejercerá durante los próximos dos años, anunció este viernes el Ministerio de Defensa.

«La finalidad de la Conferencia de Ejércitos Americanos es constituirse en un foro de debate, análisis e intercambio de experiencias entre los ejércitos sobre materias de interés común en el ámbito de la defensa y la seguridad», dijo el comandante del Ejército de Paraguay, el general Manuel Rodríguez Sosa, en una conferencia de prensa.

Sosa, quien encabeza a nombre de su país la CEA, explicó que el propósito del mecanismo es «fortalecer la cooperación, la integración y la confianza mutua entre los Ejércitos», a fin de enfrentar desafíos comunes y «las nuevas amenazas», con miras a garantizar la estabilidad en la región y la democracia en los países miembros.

La sesión inaugural, aseguró el titular del Ejército, tendrá lugar el próximo martes, 24 de febrero, y congregará a comandantes de las fuerzas de 14 países como son Argentina, Barbados, Belice, Bolivia, Chile, El Salvador, EE.UU., Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Paraguay, Uruguay y España.

La CEA agrupa a 23 ejércitos miembros, dos ejércitos observadores y dos organizaciones militares internacionales.

El Ejército de Paraguay asumió por primera vez la presidencia de este organismo creado en 1960 y que celebró en 1970 su primer encuentro.EFE

