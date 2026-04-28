Parlamento Europeo reclama definición armonizada de la violación que incluya la noción de consentimiento

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El Parlamento Europeo instó este martes a la Comisión Europea a «lo antes posible» una definición común de violación que incluya explícitamente la noción de consentimiento.

Esta votación, respaldada por una amplia mayoría de eurodiputados, fue recibida con prolongados aplausos en el hemiciclo en Estrasburgo.

La Unión Europea adoptó hace dos años su primer texto destinado a combatir la violencia contra las mujeres. Este criminaliza a nivel europeo la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado, la difusión no consentida de imágenes íntimas y el ciberacoso.

Sin embargo, pese a negociaciones muy prolongadas, la UE no logró incluir la cuestión de la violación, debido a la falta de consenso sobre su definición jurídica.

Es precisamente sobre este asunto que los eurodiputados presionaron este martes, reclamando que la Comisión Europea proponga ahora una definición armonizada, «basada en la ausencia de un consentimiento libre, informado y revocable».

El texto hace además una referencia directa a la francesa Gisèle Pelicot, convertida en un símbolo mundial de la lucha contra la violencia sexual. Su esposo, Dominique Pelicot, fue condenado en diciembre de 2024 a 20 años de cárcel por haberla drogado para violarla y dejar que decenas de desconocidos también lo hicieran entre 2011 y 2020.

Para estos legisladores, este caso -en el que el consentimiento ocupó un lugar central- «pone de manifiesto la insuficiencia de las definiciones de violación basadas en la coerción».

Se trata de «una fuerte señal política enviada a las víctimas de violencia y a la Comisión Europea», subrayó la eurodiputada ecologista Mélissa Camara a la AFP.

Consultada por la AFP, la Comisión no indicó de inmediato si accederá a esta petición de los eurodiputados.

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