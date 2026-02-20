Parlamento luso levanta inmunidad al líder de ultraderecha por una denuncia de difamación

Lisboa, 20 feb (EFE).- El Parlamento de Portugal decidió este viernes por unanimidad levantar la inmunidad al presidente del partido de ultraderecha Chega, André Ventura, por una denuncia contra él por difamación.

El denunciante es el exdiputado del gobernante Partido Social Demócrata (PSD) Joaquim Pinto Moreira, quien presentó una demanda contra Ventura por una entrevista televisiva donde afirmó que el político de centroderecha estaba involucrado en un entramado de corrupción. EFE

