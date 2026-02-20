The Swiss voice in the world since 1935

Parlamento luso levanta inmunidad al líder de ultraderecha por una denuncia de difamación

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Lisboa, 20 feb (EFE).- El Parlamento de Portugal decidió este viernes por unanimidad levantar la inmunidad al presidente del partido de ultraderecha Chega, André Ventura, por una denuncia contra él por difamación.

El denunciante es el exdiputado del gobernante Partido Social Demócrata (PSD) Joaquim Pinto Moreira, quien presentó una demanda contra Ventura por una entrevista televisiva donde afirmó que el político de centroderecha estaba involucrado en un entramado de corrupción. EFE

lmg/ssa/lss

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR